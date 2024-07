Miss Sorriso Puglia sarà eletta venerdì

Pubblicità

Altamura – Venerdì 19 luglio, alle ore 20:30, la città di Altamura sarà il palcoscenico della prima finale regionale di Miss Italia 2024. In piazza don Tonino Bello, si eleggerà Miss Sorriso Puglia durante un evento organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Altamura.

La città di Altamura e la sua scelta come sede

Altamura, conosciuta per il suo pane DOP, è stata scelta come location per questo evento importante anche per celebrare Katrin Quaratino, miss dal sorriso più bello della regione nel 2023 e Miss Puglia dello stesso anno. Questa scelta sottolinea l’importanza culturale e storica della città federiciana.

Il programma della serata

La serata sarà presentata da Christian Binetti, noto conduttore del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata su Antennasud. Il super ospite dell’evento sarà Tommy Terrafino, comico della trasmissione Rai 2 “Made in Sud”, che intratterrà il pubblico con le sue esilaranti incursioni.

Un tocco di bellezza

A valorizzare ulteriormente le concorrenti saranno i saloni Framesi, multinazionale italiana leader nel settore dell’hairbeauty professionale. Grazie al loro contributo, la bellezza delle partecipanti sarà esaltata in modo unico.

Ringraziamenti speciali

Un ringraziamento particolare va a LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta e Concessionaria Car For You Altamura per il loro supporto.