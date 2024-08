Miriam Tirinzoni Fashion: la nuova collezione mare incanta Gallipoli

Pubblicità

Gallipoli è stata il palcoscenico perfetto per il lancio della collezione mare 2024 di Miriam Tirinzoni, che ha trasformato la piazza centrale della città in un evento di moda straordinario, celebrando l’incontro tra eleganza e tradizione mediterranea.

La sfilata sotto le stelle: un omaggio al Mediterraneo

Il 18 agosto 2024, la splendida cornice di Gallipoli ha ospitato un evento indimenticabile: la presentazione della collezione mare di Miriam Tirinzoni. La sfilata, svoltasi durante la serata più lunga dell’estate salentina, ha visto la partecipazione di un pubblico incantato dalla fusione tra moda e bellezza, arricchita dal dolce suono delle onde e dalla magia di un cielo stellato. Ogni costume ha raccontato una storia di eleganza, grazie a tessuti pregiati e design che mescolano glamour e comfort, in un tributo alla bellezza del Mediterraneo.

Protagonisti della serata: Asia Centonze e ospiti illustri

Tra le modelle in passerella, Asia Centonze ha catturato l’attenzione di tutti, sfilando accanto alla sua splendida madre e venendo incoronata come la più bella di Gallipoli. Tuttavia, è stato il brand Miriam Tirinzoni Fashion a rubare la scena, dimostrando ancora una volta la sua capacità di combinare stile ed eccellenza sartoriale. La serata è stata impreziosita dalla presenza di ospiti illustri, tra cui Roberto Bellè, patron del concorso di bellezza “I Bellissimi d’Italia”, e il famoso fotografo di moda Dario Migliaccio, che ha saputo immortalare i momenti più emozionanti della serata.

Un evento che celebra arte, moda e tradizione

Miriam Tirinzoni ha descritto “Miss Gallipoli 2024” come molto più di una semplice sfilata: “È stata un’esplosione di talento, bellezza e cultura. Con il mio brand abbiamo cercato di creare un magico incontro tra arte, moda e bellezza, rendendo omaggio a una terra ricca di tradizioni e di fascino.” Questo evento ha dimostrato come la moda possa fondere mondi diversi in un’esperienza sensoriale unica, elevandola a una forma d’arte capace di ispirare ed emozionare.

Miriam Tirinzoni: una carriera tra moda e imprenditoria

Nata in Valtellina, Miriam Tirinzoni è un’imprenditrice determinata e creativa. Dopo la laurea in Economia Politica e varie esperienze manageriali, ha fondato MT CONSULTING SRL, specializzata in fund raising e agevolazioni per enti pubblici. Successivamente, ha avviato ENERGIE ALTERNATIVE ITALIA SRL, un’azienda focalizzata sul risparmio energetico. Nel 2020, ha lanciato con successo il suo brand di moda, MT Fashion, consolidando il suo ruolo nel settore. Negli ultimi anni, ha vestito celebrità come Manuela Arcuri e Delia Duran, ricevendo riconoscimenti e premi, tra cui la menzione come “Stilista Rivelazione 2021” all’EXPO Dubai.

