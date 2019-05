Minori al Festival della Cannabis: Moige: “il Prefetto di Milano intervenga per fermare i minori che entrano alla fiera”

“Al Festival della Cannabis di Milano è cessata l’affissione dei manifesti che ritraevano una foglia di cannabis con la scritta “Io non sono una droga”, come riferito dallo Iap, l’istituto di autodisciplina pubblicitaria, a seguito della nostra denuncia, sul claim utilizzato per promuovere e pubblicizzare in modo inaccettabile il festival “Hemp Fest”, in programma da oggi a Milano. Ma terminata la pubblicità, adesso preoccupano i minori che da oggi stanno entrando e visitando la Fiera della cannabis.”

E’ quanto si apprende da un comunicato stampa del MOIGE, il Movimento Genitori.

“Una pubblicità ingannevole – continua il Moige – che induce i minori a pensare che la cannabis sia legale e non nociva, vanificando tutti gli sforzi educativi miranti a dissuadere i nostri ragazzi dall’uso di stupefacenti.

Su questo festival rimane comunque un elemento pericoloso e inaccettabile: dobbiamo fermare l’accesso dei minori che stanno entrando alla fiera anche se accompagnati da un maggiorenne.

Per questo abbiamo lanciato una petizione (il link https://www.citizengo.org/it/signit/170373/view) che in soli due giorni ha già raccolto oltre 12.000 firme, il Prefetto di Milano intervenga disponendo urgenti misure restrittive per impedire del tutto l’accesso di minori a questa fiera veramente improponibile.

Ricordiamo che la cannabis è classificata da tutta la comunità scientifica come una droga con effetti devastanti per gli utilizzatori. Occorre quindi, sviluppare azioni di contrasto, piuttosto che incentivarne il consumo.”