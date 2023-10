Ministro degli Esteri Tajani: “Forse ostaggi i due italiani” – Crescente preoccupazione dopo l’attacco di Hamas

Condividi

In seguito all’attacco di Hamas a Israele e alla conseguente escalation della violenza nella regione, il Ministro degli Esteri italiano, Tajani, ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei due cittadini italiani, coniugi, che sono attualmente dispersi nella zona. In una dichiarazione rilasciata durante l’informativa alla Camera dei Deputati, Tajani ha ammesso che non ci sono notizie certe sulla sorte dei due connazionali, ma c’è la forte possibilità che siano stati presi in ostaggio. Ha assicurato che il governo italiano sta facendo il massimo sforzo per ottenere informazioni e garantire la loro sicurezza.

Tajani ha anche riferito che ci sono circa mille cittadini italiani presenti nella regione che potrebbero necessitare di rimpatrio a causa della crescente instabilità. Quattrocento di loro sono già stati programmati per il ritorno immediato, mentre altri 500 saranno evacuati nei prossimi giorni. Tra i residenti italiani a Gaza, c’è anche una bambina, il cui benessere e sicurezza sono di estrema preoccupazione.

Il Ministro degli Esteri ha espresso profonda inquietudine per la dimensione e la violenza dell’attacco, definendolo senza precedenti e avvertendo che potrebbe portare a una guerra generalizzata nella regione. Questo evento ha sollevato tensioni internazionali e richieste di un intervento rapido per garantire la sicurezza dei civili e cercare una soluzione diplomatica al conflitto.

La comunità internazionale resta in attesa di sviluppi mentre cerca di affrontare questa crescente crisi, sperando che la pace e la stabilità possano essere ripristinate nella regione.