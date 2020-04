Ministero Interni: “Più controlli a Milano nel weekend di Pasqua”

Il Ministero degli Interni fa sapere che saranno aumentati i controlli su Milano nel week end di Pasqua per l’emergenza coronavirus. La decisione presa nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Milano Renato Saccone.

Di seguito riportiamo la nota stampa del Ministero degli Interni

“Erano già raddoppiati da ieri, rispetto a domenica, i controlli per evitare la diffusione del contagio Covid-19 nell’area milanese. Oggi, nel corso di una riunione in videoconferenza del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Milano Renato Saccone, è stato deciso un ulteriore aumento delle verifiche nel weekend di Pasqua.

Lo hanno richiesto diversi sindaci che temono l’inasprirsi del contagio durante le festività.

Per dissuadere dalle gite fuori porta, nei parchi e nelle aree verdi, sono stati predisposti anche posti di blocco soprattutto nelle strade e autostrade in uscita dalla città.

I controlli saranno capillari, anche con l’ausilio della Polizia locale, per impedire riunioni di famiglia o di amici nei giorni di festa; previsti pattugliamenti nei quartieri delle case popolari per evitare occupazioni abusive. Sotto sorveglianza anche le stazioni ferroviarie con la presenza di agenti della Polfer.”