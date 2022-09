MICHELLE HUNZIKER E BELEN RODRIGUEZ: IL DIGITALE PER COMUNICARE I BRAND AI CONSUMATORI PIU’ GIOVANI

Milano, 28 settembre 2022 – Millennials e Generazione Z continuano a guidare la crescita del settore moda, beauty e lusso e insieme costituiranno il 70% del mercato entro il 2025. L’utilizzo dei canali online, social network ed e-commerce, acquisisce quindi un valore consistente, arrivando nel corso del 2021 a 62 miliardi di euro (Bain).

Cresce quindi la strategicità del digitale. La pandemia e le restrizioni imposte hanno sconvolto le abitudini di acquisto e gli stili di vita delle persone: consumatori più consapevoli, sia dal punto di vista ambientale che sociale, nuovi trend di consumo e la necessità per le nuove generazioni di essere maggiormente coinvolte rappresentano linee guida irrinunciabili per le imprese che vogliono restare competitive e attrattive.

Michelle Hunziker, co-fondatrice insieme ad Artsana di Goovi, marchio di prodotti beauty e skincare, e Belen Rodriguez, co-fondatrice dei marchi Hinnominate e Me Fui, rispettivamente linee di abbigliamento e di moda mare, hanno raccontato le loro esperienze imprenditoriali presso la sede milanese di Freeda, intervistate da Claudia D’Arpizio, Senior Partner e responsabile globale Fashion & Luxury di Bain & Company.

Nel corso del talk “Brand & Talent: nuove storie di imprenditoria che scommettono sulla community”, le due talent hanno condiviso la loro esperienza da imprenditrici, evidenziando come siano riuscite a creare dei business direct to consumer a partire dalla loro community.

Hunziker e Rodriguez hanno sottolineato il ruolo chiave del digitale e di un dialogo diretto e personale con i follower, per costruire ex novo realtà imprenditoriali, grazie al supporto e alla collaborazione di partner industriali di primario livello nel settore di riferimento.

È intervenuto anche Andrea Scotti Calderini, CEO e Co-Fondatore di Freeda, che a margine dell’evento ha dichiarato: “Trasformare i follower in consumatori: questa è la principale esigenza dei marchi che vogliono coinvolgere le Generazioni Z e Millennial, grandi fruitrici dei social. Con questo obiettivo abbiamo creato Freeda Platform, mettendo il modello di comunicazione di Freeda al servizio dei brand della moda, del food, dell’intrattenimento, della cosmesi per accelerarne il percorso di crescita e proposizione sul mercato, a cavallo tra analisi dei dati e la creatività. Attraverso l’esperienza di Michelle e Belen, professioniste del mondo della televisione, vediamo quanto la compenetrazione tra online e offline, a livello comunicativo, sia ormai una necessità per consolidare il rapporto con la propria audience”.

Goovi

Goovi, nato dall’incontro tra Michelle Hunziker e il gruppo industriale Artsana, è un brand di beauty, make-up, skincare e integratori alimentari volto al benessere delle donne e di tutta la famiglia: i prodotti di Goovi si trovano online, nelle farmacie e in alcune tra le principali catene di beauty store. La qualità e la semplicità dei prodotti, fortemente incentrati sulla naturalità sono alla base del successo del marchio. Grazie a questo approccio Goovi è riuscito in meno di tre anni a posizionarsi tra i primi brand beauty in Italia a livello di vendite online, con una community di oltre 1 milione di follower e una reach mensile di oltre 12 milioni di persone su Instagram e Facebook.

Me Fui

Fondato da Belen e Cecilia Rodriguez nel 2014, Me Fui è un brand di costumi e accessori disegnati dalle due sorelle argentine. Letteralmente “Me ne sono andata”, il marchio non rappresenta solo una linea di abbigliamento di tendenza, ma racconta la storia delle sue ideatrici, comunicando spensieratezza, indipendenza e consapevolezza di sé.

Hinnominate

Hinnominate è l’ultimo nato in casa Rodriguez: un marchio di abbigliamento creato da Belen e Cecilia insieme al fratello Jeremias, in collaborazione con il partner industriale Dream Project. I prodotti Hinnominate puntano sulla praticità e il comfort del loungewear con la garanzia dell’alta qualità del Made in Italy, per soddisfare un pubblico giovane e intraprendente. Hinnominate si può trovare online e in diversi multistore premium in Italia.