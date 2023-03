MICHELE “WAD” CAPOROSSO INCONTRA GLI STUDENTI IN UN TALK SUI NUOVI LINGUAGGI, RADIOFONIA E TEMI D’ATTUALITÀ

Condividi

“Say Waaad meets students: University Tour 2023”

Da aprile a maggio 2023, in 12 Atenei italiani:

prima tappa 3 aprile a Cagliari, ultima a Milano il 24 maggio

Michele WAD Caporosso incontra per due mesi nelle Università italiane gli studenti per parlare di nuovi linguaggi, radiofonia e tematiche d’attualità, grazie al format “Say Waaad meets students: University Tour 2023”.

Un vero e proprio talk itinerante in 12 tappe, in partenza lunedì 3 aprile da Cagliari e che terminerà il 24 maggio a Milano, dove lo speaker radiofonico, una delle figure più influenti nel settore “urban” italiano, racconterà in primis la costruzione del suo iconico programma “Say Waaad?”, in onda su Radio Deejay da lunedì a venerdì dalle 20 alle 22, svelandone la parte redazionale, dalla scelta quotidiana degli argomenti da trattare alla preparazione dell’intervista con l’ospite fino a come affrontare una diretta.

Nella seconda parte dell’incontro, il talk coi ragazzi su temi trasversali della nostra contemporaneità, come cancel culture, circular fashion, salute mentale e il rapporto col successo all’interno dell’imperante narrazione della perfezione, per un format già sperimentato da WAD nel suo podcast “Deejay Viral”. Dagli incontri potranno inoltre emergere contenuti audio e video da mandare successivamente in onda.

Aperto a tutti gli studenti, anche di altre facoltà e licei, Say Waaad meets students: University Tour 2023 è l’evoluzione dell’esperienza dello scorso anno, limitata solo alle università milanesi. “L’idea di questo format è nata dalla richiesta crescenti di inviti nelle diverse Università, alcune delle quali – e mi fa stranissimo anche solo pensarlo – studiano “Say Waaad!?!” all’esame – spiega lo stesso WAD. “Da qui è nato un vero tour nazionale. È una nuova, ennesima, occasione per guardarci da molto vicino, conoscersi e capire insieme come ci piacerebbe disegnare il futuro. O permettere a qualcuno di saltare una lezione per venirci a dire “gang” con tutto l’amore che c’è“.

Say Waaad meets students: University Tour 2023 è una masterclass aperta che si inserisce spesso all’interno di Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione o Corsi di Cultura e Formati della Radio e della TV, dove l’interazione diretta su temi a loro affini garantisce interesse ed entusiasmo da parte dei ragazzi.

GLI APPUNTAMENTI: