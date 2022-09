MICHEE – OGGI VENERDÌ 23 SETTEMBRE ESCE IN RADIO E IN DIGITALE “SENZA TE” IL NUOVO SINGOLO

Da venerdì 23 settembre 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “SENZA TE”, il nuovo singolo di MICHEE.

“SENZA TE” è una canzone d’amore che racconta quando ti accorgi troppo tardi quanto sia importante la persona amata. Le cose che sembrano banali diventano essenziali per vivere. È un canto all’amore quando l’altro diventa te stesso, diventa il tuo respiro.

Commenta l’artista a proposito della nuova release: «‘Sei la mia marcia in più ti accorgi che il tuo partner ti da forza ed è così essenziale che quando non c’è ti perdi.’ Non c’è una presentazione per questo brano, basta ascoltarlo».

Guarda qui il lyric video su YouTube:

Biografia

Michee nasce a Zurigo ma ha origini lucane. All’età di sei anni suo nonno gli regala una fisarmonica e da lì nasce la sua passione per la musica. Dopo anni di piano bar e orchestra, continua a scrivere canzoni che per molto tempo rimangono nel cassetto. Dopo aver scritto canzoni per Billy Todzo, Larry Woodley e Dhenibe, finalmente l’esordio con i suoi primi brani “Voglia Di Te”, “Elettrica” e “Tu Ce Faci” (uscito in anteprima video su L’Espresso) e “Merry Christmas”. Il videoclip di “Pennies” è uscito in anteprima esclusiva su Wonderland Magazine UK aggiungendo: “Michee’s “Pennies” is a must-listen”. Il suo obiettivo è raggiungere il maggior numero di persone e trasmettere emozioni.

