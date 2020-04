Messina (Italia dei Valori): La battaglia contro il coronavirus e la crisi economica, vanno affrontate subito e contemporaneamente con serietà e competenza!

“Infatti se l’emergenza sanitaria è arrivata senza preavviso, sappiamo già che la crisi economica ci sarà e rischia di fare più vittime del virus stesso.” Lo si legge in una nota del segretario nazionale dell’Italia dei Valori.

“Speravo che nostra generazione non vedesse mai la guerra, invece ne stiamo vivendo due, una per la battaglia dei cittadini contro un virus e una economica.

Saremo tutti quanti in grandissime difficoltà.

Per questo noi dell’Italia dei Valori proponiamo alcune misure concrete da adottare immediatamente per far fronte a questa tragedia.

1) Istituire un Fondo di garanzia dello Stato, a tutela di finanziamenti fino a 100.000 euro da erogare in favore delle piccole e medie imprese, degli artigiani, dei commercianti, dei professionisti e delle partite iva, che devono, a tutti i costi, riaprire i battenti per garantire il lavoro a se stessi e ai propri dipendenti.

Con l’adozione di questa garanzia, bisogna obbligare le Banche a fare credito, derogando dai rigidi parametri adottati abitualmente, permettendo così a tutti l’accesso ai finanziamenti.

2) Fare del 2020 un anno NO TAX.

Infatti non serve a niente spostare le scadenze di qualche mese, perché nessuno sarà in grado di pagare.

Tanto più che l’imposta sui redditi è quella relativa all’anno scorso, quando non c’era alcun problema, mentre oggi la situazione è totalmente cambiata.

Bisogna dirlo chiaramente e senza equivoci : “no per quest’anno alle tasse sui redditi” lasciamo queste risorse ai cittadini per fare ripartire l’economia.

Infine, si parla tanto di solidarietà, i cittadini stanno rispondendo e ritengo sia doveroso che i Parlamentari, nazionali ed europei, diano l’esempio rinunziando almeno ad un mese di stipendio.

Messi insieme sono 13 milioni di euro che potrebbero essere destinati ad ospedali e protezione civile per comprare mascherine, tamponi e respiratori e salvare vite umane.

Insieme e uniti – conclude la nota del Segretario Nazionale dell’Italia dei Valori Ignazio Messina – ce la faremo ma con regole certe e scelte chiare, nella confusione tutto diventa difficile.”