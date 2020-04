Ho letto l’articolo del Presidente della Commissione Finanze della Camera, Raffaele Trano, sulla necessità di rendere “impermeabile alle mafie il Decreto liquidità”.

Da ex membro della Commissione Antimafia non posso che condividere questa preoccupazione e mi preme sottolineare come IdV, ha già lavorato ad una proposta per tutelare i cittadini ed arginare il problema mafioso!

In una nota il Segretario Nazionale dell’Italia dei Valori Ignazio Messina