Mercati delle Ande: Cile, Colombia e Perù sotto i riflettori

A cura di Andrew Rymer, Senior Strategist, Strategic Research Unit e Pablo Riveroll, Head of Latin American Equities, Schroders

L’America Latina ha rappresentato un punto di forza in quello che è stato un anno poco brillante per i mercati emergenti. L’indice MSCI Latin America ha registrato un rendimento del 10% in dollari da inizio anno, al 22 maggio, sostanzialmente in linea con l’MSCI World, che ha guadagnato poco più del 10%. I mercati emergenti più in generale, misurati dall’indice MSCI Emerging Markets, hanno registrato un rendimento inferiore al 4%.

Gran parte della forza dell’America Latina proviene dal Messico, con l’indice MSCI Mexico in crescita del 21% da inizio anno al 22 maggio. Quasi la metà di questo guadagno è attribuibile alla forza del peso, la cui valuta si è apprezzata del 9% rispetto al dollaro. Tuttavia, anche la tenuta macroeconomica del principale partner commerciale, gli Stati Uniti, e l’ottimismo nei confronti del nearshoring sono stati fattori importanti.

In altre parti dell’America Latina, le preoccupazioni politiche persistono e hanno contribuito alla volatilità dei mercati. La regione andina in particolare è stata al centro di questa tendenza per diversi anni. Il rally dei prezzi delle materie prime nel 2022 è stato un sostegno, ma ora si è affievolito a causa del rallentamento della crescita globale. Nel frattempo, le prospettive politiche rimangono poco chiare. Questi mercati sono diversi in termini di opportunità per gli investitori, ma sono accomunati da un’elevata incertezza.

Il rallentamento del quadro macroeconomico

La crescita nella regione andina è rallentata dopo la ripresa dalla pandemia. L’impennata dei prezzi delle materie prime all’inizio del 2022 si è rivelata di sostegno, ma si sta affievolendo a causa del rallentamento delle prospettive di crescita globale. L’inflazione ha subito un’impennata che ha portato le banche centrali ad aumentare i tassi di interesse a livelli che non si vedevano dagli anni Novanta. Ora l’inflazione sta iniziando a diminuire, grazie al calo dei prezzi dell’energia e all’attenuazione dell’inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari. Questa sintesi nasconde tuttavia alcune sfumature delle prospettive macroeconomiche di ciascuna economia andina.

Quest’anno il Perù potrebbe registrare la crescita più resistente: la Banca Mondiale prevede un’espansione del 2,4%, in rallentamento rispetto al 2,7% registrato nel 2022, trainata dai consumi. L’incertezza politica derivante dall’impeachment del Presidente Castillo e dai successivi tentativi di impeachment del suo successore, Dina Boluarte, ha pesato sulla fiducia dei consumatori e delle imprese. La spesa pubblica è diminuita e il deficit fiscale si sta riducendo. Nel frattempo, l’inflazione ha iniziato a moderarsi, scendendo all’8% in aprile. L’inflazione alimentare è stata del 12,1% in aprile.

In Colombia si prevede una crescita del Pil dell’1,1%, in calo rispetto al 7,5% dello scorso anno. Con ampi deficit fiscali e delle partite correnti, è l’economia più vulnerabile della regione e gli squilibri sono enfatizzati dall’elevato tasso di inflazione, pari al 12,8% su base annua. La pandemia ha interrotto gli sforzi di consolidamento fiscale e ha contribuito alla perdita dello status “Investment Grade” della Colombia presso le agenzie di rating obbligazionario mondiali. Il governo ha proposto aumenti delle tasse ma allo stesso tempo ha aumentato la spesa, il che suggerisce che è improbabile che il deficit fiscale si riduca in modo significativo. Il deficit delle partite correnti rimane ampio, pari al 6,2% del Pil nel quarto trimestre del 2022.

Il Cile è l’unica economia andina che dovrebbe subire una contrazione quest’anno. Si prevede che il Pil scenderà del -0,7% a causa del ritiro delle politiche di stimolo. L’attività economica ha ricevuto un impulso negli ultimi anni grazie all’approvazione da parte del Parlamento di una serie di prelievi anticipati dai fondi pensione, per aiutare i cittadini a far fronte alle pressioni della pandemia. Questo sostegno ai consumi è ora terminato. Con l’aumento dell’inflazione, la banca centrale ha aumentato i tassi, mentre il governo ha ridotto la spesa per riportare il conto fiscale in attivo. In questo contesto l’attività sta rallentando. Con l’allentamento della domanda dei consumatori, le importazioni sono diminuite, favorendo una riduzione del deficit delle partite correnti, che a sua volta ha fornito un certo sostegno alla valuta.

Come appaiono le valutazioni?

Le valutazioni di tutti e tre i mercati andini sono inferiori alla media storica su base z-score. Il Cile si distingue per essere il mercato più economico dell’universo dei mercati emergenti. L’aumento del rischio politico è un fattore importante.

In generale, le valute latinoamericane hanno registrato una buona performance da inizio anno rispetto al dollaro. Tra i mercati andini, al 22 maggio 2023, il peso cileno e il peso colombiano sono in testa, con un rialzo di circa il 7%, mentre il sol peruviano (+3%) è anch’esso avanzato. Tuttavia, il peso colombiano rimane ben al di sotto della sua media di lungo periodo in termini di tasso di cambio reale. Il peso cileno e il sol peruviano sono a buon mercato, ma in misura minore.

Opportunità di mercato contrastanti

Un punto importante quando si esaminano i mercati andini è il contrasto tra le varie opportunità. Si tratta di mercati azionari più piccoli, sia in termini di capitalizzazione di mercato che di numero di titoli, rispetto ad altri mercati emergenti regionali e globali come Brasile, India e Cina. Forse non sorprende che, con l’eccezione della Colombia, questi mercati abbiano tutti una ponderazione maggiore verso i materiali o l’energia rispetto ai mercati emergenti più in generale. Anche l’esposizione ai titoli finanziari è più elevata, soprattutto in Colombia e Perù.

Il nostro punto di vista sui mercati andini

Le prospettive dei prezzi delle materie prime e il percorso della politica rimarranno aree chiave da monitorare per la regione andina. Le prospettive di lungo termine per i prezzi delle materie prime sono a nostro avviso positive, sostenute dalla transizione energetica. Nel breve termine, l’incertezza politica sembra destinata a persistere e la volatilità del mercato potrebbe rimanere un rischio, sebbene in alcuni casi sia compensata da valutazioni interessanti.

Tra i mercati andini, privilegiamo Perù e Cile. In Perù è probabile che il rischio politico rimanga elevato. Potrebbero esserci ulteriori tentativi di impeachment nei confronti dell’attuale presidente ed è stata avanzata la proposta di anticipare le prossime elezioni presidenziali al 2023. Per il momento, è probabile che il Parlamento blocchi le proposte di riforma più significative. È improbabile che le lotte politiche cambino le rosee prospettive economiche a lungo termine.

In Cile permangono sfide macroeconomiche, ma ci aspettiamo di vedere alcuni segnali di ripresa economica verso la fine dell’anno. Inoltre, vi sono segnali che indicano che l’incertezza derivante dal rinnovo della costituzione sta svanendo e le valutazioni sono interessanti.

Per quanto riguarda la Colombia, il nostro giudizio è negativo. L’economia presenta un duplice deficit fiscale e delle partite correnti, il rischio politico rimane elevato e la politica è insufficiente ad alleviare gli squilibri macroeconomici.