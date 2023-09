Meloni: “L’Italia non deve diventare il campo profughi d’Europa”

Condividi

La Premier Meloni ha dichiarato con fermezza: “Non permetterò che l’Italia diventi il campo profughi d’Europa”.

Questa dichiarazione è stata rilasciata durante una cerimonia a New York, in cui ha deposto una corona di fiori al monumento di Colombo.

Meloni ha sottolineato la necessità di combattere i trafficanti di esseri umani e ha evidenziato l’importanza del memorandum con la Tunisia come un modello da seguire anche con altre nazioni.

La premier ha inoltre sottolineato che la questione non può essere risolta mediante il trasferimento dei migranti in altri Paesi, ma deve essere affrontata in modo più completo e responsabile.