Meloni e Orbán: rafforzare la cooperazione tra Italia e Ungheria

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán si sono incontrati a Palazzo Chigi per discutere di politica europea, relazioni bilaterali e sfide internazionali. L’incontro ha sottolineato la volontà comune di rafforzare il dialogo politico e di coordinarsi su questioni strategiche.

Un bilancio positivo sulla presidenza ungherese del Consiglio UE

Giorgia Meloni ha elogiato Viktor Orbán per i risultati ottenuti durante la presidenza semestrale ungherese del Consiglio dell’Unione europea, evidenziando l’importanza della dichiarazione di Budapest sulla competitività e i progressi nei negoziati di adesione dell’Albania. Sono stati sottolineati anche i passi avanti di Bulgaria e Romania verso l’ingresso nell’area Schenge

Rapporti economici e investimenti strategici

Meloni e Orbán hanno ribadito l’importanza del partenariato bilaterale, evidenziando il valore degli scambi commerciali tra Italia e Ungheria, che nel 2023 hanno raggiunto i 14 miliardi di euro. Particolare attenzione è stata dedicata agli investimenti nei settori strategici di infrastrutture ed energia, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la cooperazione economica.

Pace e sicurezza internazionale: focus su Ucraina e Medio Oriente

Durante l’incontro, i due leader hanno discusso della situazione in Medio Oriente e della necessità di raggiungere una pace stabile e duratura in Ucraina, nel rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Hanno anche confermato l’impegno per la Ukraine Recovery Conference, che si terrà in Italia nel luglio 2025.

Collaborazione NATO ed Europa: un impegno condiviso

Un punto centrale del dialogo è stato il ruolo delle Forze Armate italiane nel supporto al battaglione multinazionale ungherese nell’ambito della NATO. Meloni e Orbán hanno sottolineato l’importanza di consolidare la stabilità nei Balcani occidentali, sostenendo il processo di allargamento della regione verso l’Unione europea.

Migrazione irregolare: soluzioni concrete e cooperazione internazionale

La gestione della migrazione irregolare ha rappresentato un tema cruciale dell’incontro. Meloni e Orbán hanno sottolineato la necessità di un quadro giuridico aggiornato per facilitare i rimpatri e hanno discusso l’importanza di cooperare con i Paesi di origine e di transito. Hanno ribadito l’urgenza di affrontare le cause profonde del fenomeno e di combattere il traffico di esseri umani, ispirandosi al modello di cooperazione avviato tra Italia e Albania.