Meloni all’UE: “L’attacco di Hamas è una trappola per Israele”

Roma, 17 ottobre 2023 – Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiano, ha duramente condannato l’attacco di Hamas subito da Israele e delle implicazioni del conflitto in corso, con riferimento anche alla situazione umanitaria di Gaza.

“L’attacco di Hamas appare volto a impedire il processo di normalizzazione avviato con gli accordi di Abramo, una trappola in cui Israele e noi tutti dobbiamo evitare di cadere”, ha dichiarato Meloni in una riunione in videocollegamento del Consiglio UE.

“Hamas punta a una reazione fortissima di Israele per ricompattare il mondo arabo”, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. “Per questo è importante che l’UE continui a sostenere Israele e a condannare ogni atto di terrorismo, compreso quello di matrice islamica”.

Meloni ha anche lanciato un appello per la pace nel Medio Oriente. “L’unico modo per risolvere il conflitto israelo-palestinese è attraverso la coesistenza pacifica di due Stati, uno israeliano e uno palestinese”, ha detto. “L’Europa deve impegnarsi per favorire la ripresa dei negoziati tra le due parti”.

La Presidente del Consiglio ha infine espresso preoccupazione per i possibili rischi di immigrazione di massa causati dall’escalation di violenza tra Israele e Palestina. “L’attacco di Hamas potrebbe portare a un aumento della pressione migratoria sulle nostre coste”, ha detto. “L’UE deve essere pronta a fronteggiare questa minaccia”.

In linea con la Dichiarazione a 27 adottata già domenica 15 ottobre, la videoconferenza ha confermato la forte unità europea nel condannare Hamas e nel sostenere il diritto di Israele a difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario.

E’ stato inoltre ribadito l’impegno diplomatico europeo a favore della liberazione degli ostaggi e della protezione dei civili palestinesi nonché stranieri nella Striscia di Gaza.

In chiusura della riunione, Meloni ha espresso ai Primi Ministri belga De Croo e svedese Kristersson il più profondo cordoglio dell’Italia e suo personale per il grave attentato compiuto ieri sera a Bruxelles.