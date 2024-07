MELISSA: dal 5 luglio il nuovo singolo “VIOLE”

Pubblicità

Dal 5 luglio 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Viole”, il nuovo singolo di Melissa.

“Viole” è un brano che racconta la storia di un primo amore ingenuo che però è durato poco per colpa del comportamento dell’altro, un esempio di relazione che non vorresti mai avere! Pensa, manc o’ tiemp e nu cafè.

Non è un’esperienza vissuta ma costruita con esperienze sentite con l’ingenuità dei primi innamoramenti.

Il brano dal titolo “VIOLE” scritto e composto dall’artista stessa e nonchè prodotto da lei e Fabio De Sanctis uscirà il 5 Luglio 2024 in distribuzione Sony Music Italia.

Commenta l’artista il nuovo brano: “Quando ho iniziato a scrivere i miei primi inediti, non avrei mai pensato in poco tempo di riuscire ad ottenere risultati così importanti per me. Sono molto felice di aver avuto l’opportunità di poter pubblicare questo mio nuovo lavoro discografico distribuirlo con Sony Music e ringrazio la mia famiglia, la Dmb Management di Rory di Benedetto e la mia vocal coach Alessandra Alemanno per supportarmi nella mia crescita musicale e spero di riuscire a migliorare sempre di più cercando di avere un’identità artistica molto chiara e riconoscibile. È gratificante e molto importante poter lavorare sugli aspetti vocali e collegarli a quelli della scrittura per essere sempre più esclusivi e mettere la musica a servizio della comunicazione che voglio far arrivare alla gente. Questo è ancora l’inizio e mi auguro possa continuare nel migliore dei modi!”

Biografia

Melissa Agliottone nasce ad Ancona il 09/12/2010.

Vince la prima edizione di “The Voice Kids” Rai 1 ed è stata la rappresentante italiana allo Junior Eurovison 2023.

Dall’inizio del 2024 ad oggi è stata ospite in diverse trasmissioni televisive Rai, come “Domenica in”, “La volta buona”, “Italia Si”, “I fatti Vostri”, “A ruota libera”, “Oggi è un’altro giorno”.

Ha aperto i concerti di diversi artisti italiani, tra cui Loredana Bertè, Clementino, Rettore, Rosa Chemical.

Per ultimo, ha partecipato sabato 25 maggio alla 1^ Giornata Mondiale dei Bambini allo Stadio Olimpico con Carlo Conti in diretta su Rai 1 cantando accanto al Santo Padre, Papa Francesco.

Inizia un nuovo percorso musicale seguita dalla sua vocel coach Alessandra Alemanno e dalla Label Dmb Management & Production di Rory Di Benedetto (già autore multiplatino di artisti come Marco Mengoni, Anna Tatangelo,Zero Assoluto,Lorenzo Fragola,etc…).

