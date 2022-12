MC Groove vs Coppola & Danny Barba Nera  Feat. Fabio D’Andrea VENERDÌ 9 DICEMBRE ESCE IN RADIO E IN DIGITALE  “Christmas In My Heart”

Condividi

IL NUOVO SINGOLO

Dal 9 dicembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Christmas In My Heart” (Sound Management Corporation), il nuovo singolo di MC Groove vs Coppola & Danny Barba Nera feat Fabio D’Andrea.

“Christmas In My Heart” è un brano natalizio nato dall’idea armonica di MC Groove con l’utilizzo di sintetizzatori senza l’uso di campionamenti, completato da Fabio d’Andrea con le sue capacità musicali, sonando chitarre e basso; da Carmela Coppola che ha scritto e interpretato il testo e da Danny Barba Nera che ha partecipato alla realizzazione dell’idea principale della canzone.

Gli artisti commentano la nuova release: “Il Natale è il momento per essere più buoni, ma questa è una storia, dobbiamo essere sempre buoni, se no il Natale non ci insegna niente”.

Il videoclip di “Christmas In My Heart” è stato realizzato seguendo la storia del Natale; tutto inizia dalla stanza degli elfi che dormono e quando si rendono conto che è tardi svegliano Babbo Natale accompagnandolo verso la slitta. Intanto Rudolph La Renna, aspetta stizzita sul divano mentre legge il giornale, ma pronto per portare i doni ai bambini. Una volta consegnati i regali, festeggiano cantando e ballando sul divano!

Guarda qui il videoclip: https://youtu.be/7eFNOYIe4nI

Biografia

MC Groove è un progetto musicale pop-dance nato e sviluppato a Pompei (Napoli) – Italia. Gli autori e compositori Marco Catalano e Carmela Coppola, coniugi nella vita, coltivano da sempre la loro passione per la composizione e il canto. Dopo le prime pubblicazioni “Don’t make me lonely” Sky MC e Screamin’ Rachael su Deep Den Records (Italia) e Trax Records (USA), “U wanna stay” DJ LA su Absolutely Records e Tenax Recordings (Italia), “I’m in love” Sisma su SPQ Sound Records (Italia), “Back to me” Emilia Maiello su Absolutely Records (Italia), Emi (Giappone), Azuli Records (UK), gli autori incontrano Enrico Vicinanza, attore e cantante di opera lirica, voce insieme a Carmela Coppola del progetto MC Groove dal 2012 al 2015. Musica e passioni canore, sfumature sonore e giunti armonici caratterizzano il suono di questo progetto musicale vesuviano. Nel 2014 MC Groove produce 4 canzoni intitolate “Fallin’”, “Nobody to love”, “Come into my heart” e “Right now” pubblicate da Contrasena Records (Spagna).

Nel 2016 MC GROOVE instaura un rapporto duraturo con la casa discografica Sound Management Corporation con la quale pubblica numerose song pubblicate su diverse compilation del noto marchio Hit Mania.

Il fulcro di MC Groove è rappresentato dal musicista e Dj-Producer Marco Catalano. MC Groove propone un dj set electro house e un live act con la Cantante Carmela Coppola.

COPPOLA (Carmela Coppola) è una cantante nata e cresciuta a Pompei (Napoli). È autrice e compositrice, e coltiva da sempre la passione per la musica sin da bambina cantando come solista in diversi progetti scolastici musicali e coltivando il bel canto ed il classico napoletano da sempre. Coppola ottiene diverse pubblicazioni su varie etichette discografiche nazionali ed estere con diversi progetti dai più svariati nomi: Sky MC su Deep Den Records (Italia) e Trax Records (USA), DJ LA su Absolutely Records e Tenax Recordings (Italia), Sisma su SPQ Sound Records (Italia), Emilia Maiello su Absolutely Records (Italia), Emi (Giappone), Azuli Records (UK).

Musica e passioni ritmiche, sfumature sonore e giunti armonici caratterizzano il suono di questa cantante pop. Nel 2014 produce sotto il nome artistico di MC Groove e produce 4 canzoni intitolate “Fallin’”, “Nobody to love”, “Come into my heart” e “Right now” pubblicate da Contrasena Records (Spagna).

Nel 2016 instaura un rapporto duraturo con la casa discografica Sound Management Corporation di Daniele Cicco per la quale produce numerose song pubblicate su diverse compilation del noto marchio Hit Mania con i nomi d’arte di MC GROOVE, COPPOLA, CATALANO, TIRESIA.

Fabio D’Andrea è un cantautore, polistrumentista, produttore napoletano di nascita e lunigianese di adozione.

Nel 2008 ha lanciato www.canzonisumisura.it, il primo sito italiano di idee regalo musicali, attraverso il quale ha realizzato centinaia di canzoni che sono diventati regali per occasioni speciali. Parallelamente ha prodotto decine di singoli e album per cantanti e band per etichette indipendenti.

Collabora con Mc Groove nel 2003 come chitarrista e bassista.

La collaborazione è ripresa di recente co-producendo, tra gli altri, i singoli “Smooth Movida”, “Pills”, “Divide” e “It’s gonna be alright” in cui è anche il vocalist.

Cicco Daniele in arte Danny Barba Nera, nasce a Desenzano del Garda (BS), ha iniziato ad accostarsi al mondo della musica nel 1994 con un suo collega che era proprietario dello Scacco Matto, nota Discoteca degli anni 90.

Da quel momento ha iniziato a lavorare in diversi locali notturni, Discoteche, Pub, Feste di Piazza, facendo diventare la sua passione un lavoro.

Dal 2000 ha iniziato a produrre uscendo con dischi sotto Universal Music, Rai Trade, FMA, aprendo il suo Studio nel 2005 per poi diventare Editore Musicale con la sua Azienda Discografica Sound Management Corporation.

Da quel momento ha iniziato a produrre artisti riuscendo ad uscire dal 2014 nel Magazine di Hit Mania con diverse canzoni fino ad ora.

Nello stesso periodo ha realizzato sigle per Parchi Acquatici, Aziende, Mascotte, Canzoni Natalizie e Squadre Sportive, oltre a tutti i prodotti Discografici in uscita nei Magazine nazionali.

Ha suonato in serate insieme ad artisti come Dan Arrow, Sandy Marton, Alan Sorrenti e Comici di Colorado Noti.

Attualmente Gestisce la Direzione Artistica del Parco Acquatico La Quiete creando Party ed Eventi di rilevanza estiva, oltre alla gestione di Notti Viola, Notti Rosse, CastelDebole Sotto Le Stelle e Altri eventi di Piazza della Zona di Bologna.

Danny Barba Nera è un’artista che nasce nel 2017, grazie all’opportunità di dirigere e Gestire la direzione artistica del Parco Acquatico La Quiete a Lonato del Garda.

Ha realizzato e creato tutte le canzoni della Mascotte del Parco acquatico, compreso le sigle e le canzoni tematizzate. Se visitate il Parco acquatico, la voce che speakera e fa da voice a tutti gli eventi è di lui.

Da qui ha iniziato la sua carriera di artista realizzando mixati e spettacoli sia musicali che d’intrattenimento per le oltre 200.000 persone che visitano il Parco Acquatico, aprendo così la strada per eventi di piazza Nazionali su Bologna, Riviera Romagnola e tanti altri posti oltre la provincia di Brescia.

