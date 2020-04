Maturità 2020: esame di Stato on line se le scuole non aprono entro il 18 maggio

Sarebbe allo studio del MIUR una bozza di provvedimento da sottoporre ad uno dei prossimi Consigli dei Ministri, secondo la quale gli esami di maturità del 2020 potrebbe essere fatti in maniera semplificata o addirittura on line.

La modalità telematica sarebbe utilizzata sia per la valutazione degli alunni, sia per gli scrutini finali.

E’ quanto anticipa l’agenzia ANSA che precisa che l’ipotesi sarebbe allo studio se le scuole non aprono entro il 18 maggio prossimo, o anche se per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami con la presenza fisica degli studenti a scuola.