Massimo Di Cataldo: un nuovo capitolo con “30 anni insieme Vol.2”

Sarà disponibile dal 10 dicembre su tutti i digital store il nuovo album di Massimo Di Cataldo, intitolato 30 anni insieme Vol.2. Questa raccolta, prodotta da Dicamusica e distribuita da Believe, è un omaggio ai fan che hanno accompagnato il cantautore in tre decenni di carriera. Contiene 10 brani storici, il recente singolo “Più che mai”, e una toccante rilettura di “Il cielo in una stanza”, pietra miliare della musica italiana.

Un viaggio tra passato e presente

Ad un anno dall’uscita di 30 anni insieme Vol.1, che racchiudeva i momenti più iconici della carriera del cantautore, arriva questo secondo volume per soddisfare le richieste dei fan. Di Cataldo spiega: “Questa raccolta nasce dalla passione e dalla voglia di condividere con chi ha amato le mie canzoni episodi musicali che hanno segnato il tempo, arricchiti dall’esperienza maturata in tanti concerti”. Ogni traccia, infatti, porta con sé l’evoluzione musicale e artistica dell’autore, celebrando il legame unico con il suo pubblico.

Un tributo speciale alla musica italiana

Tra i brani presenti, spicca la reinterpretazione di “Il cielo in una stanza”, che Massimo descrive come un tributo a Gino Paoli e alla canzone che ha segnato anche la sua storia personale. La versione inclusa nel disco è una demo registrata nel 2014 e mai pubblicata prima, un pezzo raro e prezioso.

La tracklist di “30 anni insieme Vol.2”

Più che mai – Extended C’è qualcuno Sole – 2024 L’aria – 2024 Anime – 2024 Come il mare – 2024 Scusa se ti chiamo amore – 2024 Il cielo in una stanza Michela Non ci perderemo mai – live 2001 Solo se ci sei tu – live 2001 Cosa rimane di noi

Una carriera ricca di successi

Massimo Di Cataldo è un artista poliedrico che ha saputo raccontare l’amore in tutte le sue sfaccettature. Con oltre 40 singoli, 8 album in studio e collaborazioni con artisti internazionali, ha conquistato un posto speciale nella musica italiana e una forte risonanza in America Latina. Dai palchi di Sanremo alle tournée internazionali, passando per eventi iconici come il Festivalbar e musical come Notre-Dame de Paris, Di Cataldo continua a emozionare con la sua arte.

Sei un fan di Massimo Di Cataldo o hai scoperto la sua musica di recente?

