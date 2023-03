Condividi

Martedì 28 Marzo 2023 ore 10 – Conferenza Stampa – EXTERNA – Fiera Nazionale dell’Arredo degli spazi esterni – Camera Di Commercio Lecce

Sarà la sala del consiglio della Camera di Commercio, Industria Agricoltura ed Artigianato di Lecce, ad ospitare martedì 28 marzo, inizio fissato ore 10 -, la presentazione alla stampa ed ai media della sedicesima edizione di EXTERNA – Fiera Nazionale dell’Arredo degli spazi esterni. All’incontro con i giornalisti interverranno:

Mario Vadrucci – presidente CCIAA Lecce

– presidente CCIAA Lecce Alessandro Delli Noci – assessore allo sviluppo economico Regione Puglia

– assessore allo sviluppo economico Regione Puglia Paolo Foresio – assessore allo sviluppo economico ed attività produttive ed artigianali della Città di Lecce

– assessore allo sviluppo economico ed attività produttive ed artigianali della Città di Lecce Francesco Tarantino – Agronomo e Paesaggista

Agronomo e Paesaggista Tommaso Marcucci – Presidente del Consiglio degli Ordini degli Architetti

– Presidente del Consiglio degli Ordini degli Architetti Corrado Garrisi – APS Green Project ed Organizzatore di Externa

– APS Green Project ed Organizzatore di Externa Francesco Garrisi – Green Project

EXTERNA – Fiera Nazionale dell’Arredo degli spazi esterni.

EEXTERNA è l’unica manifestazione in Italia dedicata al mondo dell’esterno (Outdoor), settore in continua

evoluzione e soprattutto in continua crescita, come dimostrato dai dati economici di riferimento.

Dopo la parentesi 2022 con l’approdo ad Expo Levante, lo spazio fieristico più importante del Mezzogiorno

d’Italia torna per la sua XVI edizione a Lecce sua casa naturale. La Fiera Nazionale degli Spazi esterni,

è da sempre il luogo di incontro e di business per tutti gli addetti al mondo dell’outdoor che comprende l’arredo da esterno, le coperture, le piscine, le spa, i rivestimenti, i materiali e le soluzioni edili per l’esterno, l’illuminotecnica, il verde ed i giardini, gli arredi e le attrezzature per gli stabilimenti balneari, gli infissi, il verde pubblico attrezzato,

l’arredo urbano e tutte le aziende che operano in un mondo di settori collegati. È poi momento di eccellente approfondimento e di scambio culturale grazie agli eventi incontro organizzati in collaborazione con gli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, degli agronomi e dei geometri, locali e nazionali, che vedono la partecipazione di professionisti di fama nazionale ed internazionale.

La manifestazione rappresenta l’appuntamento imperdibile per le aziende di produzione e per tutti i professionisti del settore in cui presentare e scoprire i nuovi progetti, le idee, i materiali ed i nuovi prodotti, frutto di studio ed investimenti, della continua ricerca ed evoluzione, nonché della capacità di sintesi tra design, tecnologia, flessibilità e sostenibilità. EXTERNA si svolgerà a Lecce presso – Lecce Fiere – in Piazza Palio, dal 30 marzo al 3 aprile 2023.