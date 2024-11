Marta Ferradini e l’amore impossibile: Online il video di “Rane nella pancia”

Pubblicità

Fuori ora il video di “Rane nella pancia”, il nuovo singolo di Marta Ferradini, un brano che unisce ironia e profondità, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali (Nar International / Ada – Warner Music Italy).

“La canzone è nata alla fine di una storia d’amore impossibile, che proprio per la sua natura irrealizzabile mi ha lasciato senza voce, senza lacrime, senza senso. Con questo brano – racconta Marta Ferradini – ho cercato di dare un nome, un suono e un significato a ciò che avevo appena vissuto. Vorrei far sapere a chi soffre per amore che non è solo: anch’io ho attraversato lo stesso dolore. Quella che racconto è stata la storia d’amore impossibile per eccellenza! Il titolo, volutamente ironico, mette in luce la vena beffarda che talvolta accompagna i nostri innamoramenti.”

Il video, diretto da Namas Acerboni, è stato girato tra Milano e la Brianza, con alcune riprese nello storico locale Bloom di Mezzago. Attraverso un linguaggio simbolico, racconta l’ossessione tipica dell’innamoramento, rappresentata da una rana-pupazzo che segue ovunque la protagonista. Alla fine del video, Marta la lascia andare, liberandosi, quando incontra realmente “l’altro”, interpretato dal grande cantautore Pierdavide Carone, in un cameo particolarmente intenso.

Chi è Marta Ferradini?

Nata a Milano il 9 aprile, Marta cresce in una famiglia in cui la musica è di casa. Si avvicina al pianoforte classico a soli 4 anni, per poi dedicarsi al canto moderno a 16. Parallelamente coltiva la passione per il teatro e la scrittura, laureandosi in Interpretariato e Comunicazione presso lo IULM con lode.

Dopo aver prestato la voce a diversi ensemble, tra cui gli Archimia, Marta sente l’esigenza di raccontarsi attraverso canzoni proprie, iniziando così a scrivere testi e musiche.

Un percorso ricco di traguardi

2011 : Finalista al Premio Lunezia

: Finalista al Premio Lunezia 2012 : Semifinalista a Musicultura e sul podio del Premio Bianca d’Aponte con il brano “Martarossa”, scritto insieme a Bungaro.

: Semifinalista a Musicultura e sul podio del Premio Bianca d’Aponte con il brano “Martarossa”, scritto insieme a Bungaro. Collabora a numerosi progetti discografici, tra cui l’album tributo “La mia generazione: Marco Ferradini canta Herbert Pagani”, accanto a artisti come Ron, Eugenio Finardi e Fabio Concato.

Firma il brano “We Are Lost” insieme al producer Matteo Buzzanca, selezionato per il film “Saremo giovani e bellissimi”, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nel 2019 pubblica il singolo “Arcobaleno”, seguito nel 2022 da “Ai bordi delle strade”, brano ecologista incluso nel vinile tributo a Enzo Jannacci, “Canzoni per L’ImmENZO”.

Dal 2019 collabora con il padre Marco Ferradini in progetti musicali condivisi. Si è diplomata in Pianoforte e Canto Pop/Rock al Conservatorio Verdi di Milano, continuando a esibirsi in Italia con lo spettacolo “Di rose e di spine”, che alterna brani del cantautorato a composizioni originali.

Ad ottobre 2023 ha pubblicato il suo primo EP cantautorale, “Martarossa”, seguito a novembre 2024 dal singolo “Rane nella pancia”.

Marta Ferradini su: Facebook | Instagram | YouTube Channel