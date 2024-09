“marta” è il nuovo singolo di leomeconi

Pubblicità

Condividi

Arriva in radio il nuovo singolo di leomeconi “marta” dal 27 settembre disponibile il video su Youtube. Il brano prodotto da Don Mescall è anticipazione del nuovo album in uscita a novembre (Zero4leo Music / The Orchard).

« “marta” è un brano scritto pensando alla protagonista della serie TV “Sul più bello”, in onda su Prime Video e prodotta da Eagle Pictures. Nel testo ricorrono spesso immagini notturne, i protagonisti vengono descritti come due meteore che non scelgono dove atterrare. Esattamente come Marta, che è sempre imprevedibile, e come quelli che orbitano intorno alla vita di Marta che – racconta leomeconi – è un personaggio forte e fragile allo stesso tempo, come una stella attrae gli altri per la luce che emana ma spesso è difficile entrare nel suo mondo. L’immagine delle stelle ha una forte valenza simbolica per me ed è ispirata alla canzone “All of The Stars” di Ed Sheeran.»

Pubblicità

Guarda il video

Il video di “marta”, realizzato con le immagini tratte dalla serie “Sul più bello”, vede leomeconi descrivere con la sua chitarra i momenti del brano grazie alla regia e montaggio realizzati da Alessio Sansone, presentato da Luca De Gennaro, in anteprima, alla 25° Glory Days in Rimini, Cinema Fulgor, sabato 21 settembre 2024. La proiezione è stata preceduta da un videomessaggio di saluto di leomeconi da Boston, dove si trova attualmente con borsa di studio al Berklee College of Music.

leomeconi, all’anagrafe Leonardo Meconi nato a Bologna il 13-05-2004, è un cantautore e chitarrista ed ha all’attivo due album, “I’ll Fly Away” (2019) e “Lato A Side B” (2021). Ha partecipato a X-Factor 2020 ed è stato finalista al Festival di Castrocaro 2021. Nel 2022, dopo aver partecipato come artista invitato al Ferrara Buskers Festival, inizia a collaborare con il produttore irlandese multiplatino Don Mescall, registrando a Quivvy (Irlanda) il suo prossimo album. Nel frattempo, dà vita al progetto LOAD, formando una band nata sui banchi di scuola che lo accompagna durante i live tra il 2022 e il 2023. leomeconi & LOAD è il progetto che porta sul palco con il proprio repertorio originale arricchito di alcune cover dei suoi artisti preferiti. A luglio 2023 termina gli studi al liceo musicale Lucio Dalla di Bologna e partecipa alle Clinics di Umbria Jazz; al termine viene convocato per una audition che lo porta a vincere una borsa di studio per 4 anni al Berklee College of Music di Boston. In attesa della pubblicazione dell’album prodotto in Irlanda, leomeconi decide di far uscire i brani più amati dai fan durante i suoi live. A dicembre 2023 viene pubblicata la versione studio de “La notte più bella”, a marzo 2024 il singolo “guastafeste feat. LOAD” e il 14 giugno ha pubblicato “supergelosa” brano che tratta delle dinamiche nelle relazioni personali e di recente ha rilasciato sulle piattaforme “troppotoxic” brano che chiude la trilogia iniziata con gli altri due brani pubblicati nel 2024.

leomeconi su: Facebook | Instagram | X