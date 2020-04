Marketing digitale: a chi rivolgersi

Non è una novità il fatto che molte aziende italiane abbiano, negli ultimi 10 anni, snobbato il mondo di internet. Ad oggi sono ancora numerose le realtà, non solo tra quelle di piccole dimensioni, che non hanno saputo sfruttare le ampie possibilità che la rete offre a livello pubblicitario. Ci sono realtà consolidate che sfruttano al meglio la rete, contemporaneamente sopravvivono numerose aziende che non solo non usano internet al meglio, ma che neppure ne hanno compreso le possibilità. Per tutte queste imprese è venuto il momento di rivolgersi ad aziende come Italiaonline per una consulenza in digital marketing.

L’importanza del marketing digitale

Mai come oggi internet ha dimostrato di essere il canale fondamentale per la diffusione delle notizie, della pubblicità, della comunicazione. Questo periodo di lock down, caratterizzato dal costante distanziamento sociale, ha aperto gli occhi a molte realtà imprenditoriali, che non erano riuscite a comprendere prima l’utilità della rete. Internet permette di mettere in comunicazione domanda e offerta, le aziende con i clienti, reali ed acquisiti ma anche potenziali. Si tratta di una forza inarrestabile, che cresce con il passare del tempo; un canale di comunicazione che non si può chiudere, neppure in un’epoca di lock down. Anzi, proprio il distanziamento sociale ha mostrato a chiunque che un canale di comunicazione a distanza è oggi essenziale, fondamentale. Le aziende che sono già in grado di sfruttare questo canale sono oggi avvantaggiate rispetto alle altre e ce lo hanno dimostrato proprio in questo periodo.

I vantaggi della rete

Internet propone una serie di vantaggi a coloro che intendono sfruttare questo mezzo di comunicazione per il marketing aziendale. Il primo e più evidente vantaggio sta nel numero di persone che quotidianamente si possono incontrare online. In pratica è come se ogni realtà imprenditoriale potesse trovare spazio all’interno di un enorme centro commerciale, frequentato giorno e notte da centinaia di migliaia di clienti. Per chi si occupa di marketing è un sogno che diventa realtà; lo stesso dovrebbe essere per le aziende, perché online possono incontrare i propri clienti. Inoltre ogni utente della rete è facilmente categorizzabile; ogni motore di ricerca si occupa infatti di profilare i propri utilizzatori, considerando i siti che visita, gli acquisti che effettua online, la musica che ascolta e persino gli articoli dei quotidiani che legge. All’interno del centro commerciale immaginario di cui sopra, ogni cliente indossa una casacca di un colore specifico, che mostra a chiunque le sue predilezioni.

Creare marketing digitale di successo

Oltre ai tanti vantaggi offerti da internet, dal punto di vista del marketing, occorre poi comprendere che la sua complessità è massima. Affrontare una campagna di marketing digitale significa creare una serie di complesse strategie interconnesse, senza le quali qualsiasi attività rischia di avere un successo scarso. L’azienda che vuole avvicinarsi a internet oggi deve forzatamente rivolgersi a un consulente, che sia in grado di suggerirgli le strategie più adatte, o di fornirgli tutte le conoscenze necessarie per poter sfruttare internet in modo corretto e proficuo, senza le quali difficilmente lo si può fare.