Marina militare: a Pompei celebrato il precetto natalizio interforze

La leggenda di Santa Barbara e il suo legame con la Marina Militare

Il 4 dicembre è una data speciale per la Marina Militare e per molte altre istituzioni, in cui si celebra Santa Barbara, figura simbolo di protezione e fede. La leggenda narra che Barbara, giovane di Nicodemia, venne martirizzata dal padre Dioscuro per la sua incrollabile fede cristiana. Questo gesto, però, non rimase impunito: un fulmine divino colpì il suo carnefice, un evento che lega Santa Barbara al fuoco e ai fulmini.

Dopo l’invenzione della polvere da sparo, l’immagine della Santa venne affissa nei magazzini di munizioni, specialmente sulle navi da guerra, per proteggere da eventuali incendi o esplosioni. Da allora, Santa Barbara è divenuta la patrona non solo degli artiglieri e del genio militare, ma anche dei vigili del fuoco e di chi lavora in miniera.

Santa Barbara, simbolo di protezione e sacrificio

Nel 1951, Papa Pio XII confermò ufficialmente Santa Barbara come patrona della Marina Militare. La Santa incarna il coraggio e la serenità di fronte al pericolo, valori fondamentali per chi opera in condizioni difficili e rischiose. Ogni anno, il 4 dicembre, il personale della Marina Militare celebra la propria patrona con cerimonie solenni, a bordo delle navi e presso i comandi della Forza Armata.

Il precetto natalizio interforze a Pompei

Giovedì 5 dicembre, il Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei ha ospitato una celebrazione straordinaria in occasione del Precetto natalizio interforze. La messa solenne è stata officiata dall’ordinario militare per l’Italia, Mons. Santo Marcianò, e ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle Forze Armate.

L’evento è stato organizzato dal Comando Logistico della Marina Militare, guidato dall’ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, con sede a Napoli. La cerimonia ha rappresentato un momento di forte unità e collaborazione tra le varie istituzioni impegnate nella difesa dello Stato e nel soccorso dei cittadini in situazioni di emergenza.

Un’atmosfera unica e solenne

La celebrazione è stata arricchita dalla presenza della Fanfara del X Reggimento Carabinieri della Campania, che ha reso l’atmosfera ancora più suggestiva. Il precetto natalizio interforze è stato un’occasione per rinnovare i valori comuni di fede e impegno, unendo uomini e donne al servizio del Paese.