“Mare di Guai”, il nuovo singolo di Alessandra. Online il video

E’ in radio e sulle piattaforme di streaming digitale “Mare di Guai”, il nuovo singolo di Alessandra (Art Media Music). Online il video.

“Mare di Guai” parla dell’ansia e dei monologhi interni che si creano quando una relazione è agli sgoccioli. Il testo cattura l’angoscia e l’insicurezza che si provano in quei momenti di vulnerabilità, quando la mente vaga verso scenari ipotetici e si cerca di trovare un senso o una soluzione a situazioni che sembrano fuori controllo.

Spiega Alessandra a proposito del brano: “Mare di guai” riguarda l’esperienza universale delle relazioni tossiche, in cui non dormi la notte dall’ansia, come quando il tuo ragazzo o ragazza esce dopo aver litigato e non sai mai cosa potrà succedere dopo, specialmente quando la relazione non è sana e non c’è fiducia.”

Alessandra Nicotra, conosciuta artisticamente come Alessandra, è nata a Monza, dove fin da giovane si è immersa nel mondo della musica. Ha iniziato a prendere lezioni di canto e pianoforte all’età di 9 anni e a suonare la chitarra a 15 anni, momento in cui ha iniziato anche a comporre i suoi primi brani. Dopo aver conseguito il diploma classico nel 2018, Alessandra ha deciso di trasferirsi a Londra per perseguire i suoi studi universitari, conseguendo una laurea in Music Business e Composizione presso il BIMM di Londra nel 2021.

Durante il periodo universitario, ha iniziato a produrre e comporre i suoi brani, prendendo parte all’arrangiamento e alla produzione dei suoi pezzi. Questi anni sono stati cruciali per la sua crescita artistica, durante i quali ha sperimentato diversi generi musicali, dall’indie all’R&B, fino a trovare la sua strada nel pop elettronico che caratterizza il suo sound attuale.

Ha iniziato la sua carriera musicale scrivendo esclusivamente in inglese, spiegando: “È più facile esprimere le mie emozioni in una lingua che non è la mia madrelingua. Facendo così, riesco a trovare la giusta distanza tra l’emotività e l’arte, permettendomi di essere autentica”. Nel 2019 e nel 2021, ha pubblicato due brani in inglese, “If You Love Me” e una cover dei Dire Straits intitolata “Where Do You Think You’re Going”, entrambi in modo indipendente.

Il singolo “Mare di Guai” segna la sua prima incursione nella scrittura e pubblicazione in italiano, rappresentando un nuovo capitolo nella sua carriera musicale. Questo progetto italiano si espanderà poi in due EP, con ulteriori singoli ancora da definire. Nonostante ciò, continua a scrivere in lingua inglese, promettendo nuove sorprese per il futuro.

