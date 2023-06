MARCO TARDELLI RACCONTA FEDERICA PELLEGRINI NEL SECONDO EPISODIO DE “L’AVVERSARIO”

Condividi

Lunedì 19 giugno in seconda serata su Rai3, prima tv

La Divina del nuoto italiano esce allo scoperto con Marco Tardelli, rivelando gli avversari più difficili affrontati nel corso della sua carriera

L’incredibile carriera sportiva di Federica Pellegrini è al centro del secondo episodio de “L’Avversario”, il nuovo format originale prodotto da Rai Cultura e Stand by me, in onda lunedì 19 giugno in seconda serata su Rai3, con Marco Tardelli alla conduzione che racconta gli avversari più temuti, fuori e dentro il campo, di sei grandi campioni.

Federica Pelligrini

Marco Tardelli ripercorre la straordinaria carriera della più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, rivelando la ragazza e la donna dietro l’atleta che ha attraversato stagioni difficili, con nemici ben più insidiosi del cronometro o delle avversarie in vasca come Laure Manaudou o Katie Ledecky. Una storia fuori dal comune, quella di Federica Pellegrini, cominciata da piccolissima quando inizia a nuotare pur avendo paura di spingersi dove non vede il fondo, sbocciata negli anni dell’adolescenza con l’argento ai Giochi di Atene nel 2004 e proseguita poi con diciannove medaglie mondiali e due medaglie olimpiche. Sarà proprio dopo quel primo successo olimpico raggiunto a soli 16 anni, che Federica si troverà ad affrontare le sfide più difficili, non tanto nella competizione quanto dentro sé stessa: bulimia, problemi con il proprio corpo, crisi di panico.

Il materiale di repertorio – le gare, le vittorie, ma anche i video della vita pubblica e privata di Federica, contribuisce a disegnare un ritratto intimo della grande campionessa, ulteriormente arricchito con le testimonianze della mamma Cinzia, una spalla preziosa per Federica e sua sostenitrice fin dagli inizi, e Matteo Giunta, tra gli allenatori più apprezzati nel panorama sportivo italiano, ex coach e ora anche marito della Divina.

“L’Avversario”, una produzione Rai Cultura e Stand by me, è condotto da Marco Tardelli. Produttore creativo: Simona Ercolani. Scritto da Andrea Felici e Giulia Soi. Delegati Rai: Mario Sagna e Serena Valeri; Produttore esecutivo Stand by me: Simona Meli. Regia di Daniele Babbo.