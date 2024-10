“Marcio” è il nuovo singolo di PAR TY

Pubblicità

Da venerdì 25 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “MARCIO”, il nuovo singolo di PAR TY per Kimura.

“Marcio” è un brano che esplora la dualità tra successo e fallimento, tra fiducia e delusione, con una profondità che riflette una crescita personale e artistica dell’artista. È molto più di una semplice traccia: è un’esperienza musicale intensa che unisce tecnicismi raffinati e narrazione emotiva, incarnando perfettamente l’essenza del rap. In questo pezzo, l’artista dimostra una padronanza assoluta del flow e delle rime, fondendo liriche taglienti con un’atmosfera nostalgica e introspettiva. Il beat rage incalzante e travolgente spinge l’ascoltatore a non restare mai fermo, mentre il testo si snoda attraverso tematiche complesse come l’ego, il successo, il tradimento e la disillusione. Il ritornello “Che bugiardo, che bastardo”, diventa un inno che risuona per chiunque abbia vissuto momenti di difficoltà e tradimento.

Questa canzone segna un passo avanti significativo nel percorso musicale dell’artista, mostrando una maturità artistica capace di affrontare con autenticità temi universali e personali.

Presalva ora il brano: https://kimura.lnk.to/marcio

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano per me ha un valore emotivo enorme. Sono molto soddisfatto del risultato, ma soprattutto ho percepito una crescita personale importante nell’affrontare queste tematiche e nel lavorare con queste sonorità. ‘MARCIO’ rappresenta una nuova fase della mia vita e della mia musica”.

Guarda qui il lyrics video su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dWvCzetGyjY

Biografia

PAR TY è l’espressione artistica del talentuoso rapper di Bologna Gianmarco Toro. Il progetto nasce alle porte del 2022 e le sue radici sono solidamente ancorate nel mondo del rap. Nel corso del tempo si è evoluto per abbracciare una visione musicale poliedrica, influenzata da una varietà di generi, tra cui reggaeton, rock e reggae.

Negli anni, il rapper bolognese ha collaborato con diversi brand, ampliando la sua espressione artistica anche nel campo del design streetwear. Il progetto culmina con l’uscita di PARTY EP il 24 marzo 2023, firmato Kimura Label, un’etichetta dedicata alla scoperta e distribuzione di talenti emergenti nella scena italiana del rap, dell ‘hip-hop, dell’R’n’B e della trap. Segue nel novembre dello stesso anno il secondo EP AFTER PARTY, mentre a maggio 2024 esce la raccolta di remix SCHIUMA PARTY, ricca di collaborazioni d’eccezione.

Nelle sue liriche, l’artista racconta Bologna, esplora le dinamiche delle relazioni umane, riflette sulle delusioni e condivide i suoi momenti più intimi senza mai cadere nella banalità. Nonostante il contenuto spesso profondo dei testi, il suono del progetto rimane fresco e all’avanguardia, offrendo una visione innovativa sulla musica rap contemporanea.

