Lo studio legale Trevisan & Cuonzo ha recentemente ottenuto una vittoria significativa per Loro Piana, nota Maison di lusso, presso il Tribunale delle Imprese di Bari. Il 25 novembre 2024, il tribunale ha accolto il ricorso cautelare della Maison, confermando l’illegittimità delle attività di una società italiana attiva nella vendita online di calzature e abbigliamento di lusso.

La disputa: concorrenza sleale e contraffazione

La controversia legale ha riguardato presunti atti di concorrenza sleale e contraffazione di marchio. In particolare, Loro Piana ha denunciato:

La vendita di prodotti che imitavano le iconiche calzature “Summer Walk” e “Open Walk” della linea White Sole.

e della linea White Sole. L’uso improprio del marchio denominativo “Loro Piana” sul sito della resistente, nei titoli di offerte di prodotti come giacche sartoriali, che potevano ingannevolmente suggerire un’origine o una qualità legata a Loro Piana.

Il Tribunale ha riconosciuto queste condotte come illecite, inibendo la produzione, commercializzazione e promozione dei prodotti contraffatti, nonché qualsiasi utilizzo non autorizzato del marchio Loro Piana.

La decisione del Tribunale

Considerando la notorietà del marchio Loro Piana e la destinazione internazionale delle offerte della resistente, il Tribunale ha ordinato:

La pubblicazione della decisione sul sito della resistente, con traduzione in inglese.

La pubblicazione sui principali quotidiani nazionali, tra cui il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore.

Questa sentenza rappresenta un passo significativo nel programma di tutela della proprietà intellettuale di Loro Piana, attuato con il supporto del team interno dell’azienda, guidato da Monica Kristensen, Associate General Counsel, e dallo studio legale Trevisan & Cuonzo.

Trevisan & Cuonzo: leader nella tutela della proprietà intellettuale

Fondato nel 1993, lo studio legale Trevisan & Cuonzo è uno dei più prestigiosi in Italia nel campo del diritto commerciale e della proprietà intellettuale. Con sedi a Milano, Roma, Parma e Bari, e un team di oltre 40 professionisti, lo studio assiste aziende di diversi settori, tra cui fashion, tecnologia, energia e farmaceutica.

Il successo ottenuto per Loro Piana conferma il ruolo dello studio come punto di riferimento per la tutela legale in contesti internazionali, consolidando ulteriormente la sua reputazione nel panorama legale europeo.