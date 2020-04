Mappa spostamenti di Google. Pubblicati gli spostamenti degli Italiani. Ecco il report per regione

Google ha reso pubblici gli spostamenti dei cittadini nei 131 paesi più colpiti dal Coronavirus, compresa l’Italia.

Dai dati si può vedere che il lockdown, cioè le restrizioni del Governo Italiano che impone l’isolamento a casa dei cittadini che possono muoversi soltanto per esigenze di urgenza, salute e necessità muniti di autodichiarazione, in Italia bene o male funziona soprattutto in alcune regioni.

Il report mostra gli spostamenti degli italiani registrati dai telefonini con account Google, divisi per ogni regione con riferimento a luoghi di divertimento, alimentari e farmacie e parchi pubblici.

Visto che in molte regioni oltre il 90% degli italiani rispetta le disposizioni governative, perché ci sono ancora tutti questi contagiati e, soprattutto questi morti?

A questa domanda una risposta vera gli esperti ancora non l’hanno data e noi restiamo in attesa.

Scarica qui il report di google sugli spostamenti degli Italiani di Google