“Mangiare Male” è il nuovo singolo dei Dittatvra

Da venerdì 24 novembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Mangiare Male” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei Dittatvra già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 novembre.

“Mangiare Male”, il primo singolo che anticipa il nuovo lavoro discografico della band, è un brano scritto con l’intenzione di raccontare il costante logoramento ambientale a livello mondiale dovuto all’inquinamento, causato dai disseminati campi di allevamento intensivo di carne animale per il mercato globale. Tutto ciò è visto dal punto di vista di uno squilibrato misantropo che si compiace di distruggere il mondo consumando abbondantemente carne proveniente da questo tipo di commercio usurante.

Dal punto di vista musicale, il pezzo si propone con un’atmosfera cupa e trascinata, quasi doom, caratterizzato da un basso ruvido e ipnotico, una chitarra che alterna sviolinate da atmosfera con riff e assoli arrogantemente metal, e una batteria decisa ma carica di groove. Infine, con un cantato lugubre e sussurrato nelle strofe alternato a urla e growl quasi disperati e isterici nei ritornelli.

Spiega la band a proposito del brano: “Questo pezzo è nato dal titolo, ‘Mangiare Male’, venuto in mente a uno dei componenti della band nel mentre che divorava un pasto improponibile ad un orario improbabile.

Il resto è venuto da sé”.

Biografia

Uno spiedino di betulla tipicamente abruzzese trafigge il cuore pulsante dell’Emilia Romagna. Questa è l’obliqua e grottesca cornice narrativa dal sapore Stokeriano all’interno della quale prende forma il progetto della band horror crossover Dittatvra. L’italiano è il linguaggio attraverso il quale le liriche esprimono in maniera dissacrante e con piglio punk, tematiche rabesche intrise di black humor e suggestioni ammiccanti la pop culture.

La capacità di smaterializzare la vocalità contenutistica, per trasformarla in una coloratissima onda sonora che travalica i generi si innesta con le evoluzioni ritmiche e sincopate, insieme alla potenza del basso e della chitarra, diventano fluidità capaci di plasmarsi perfettamente sui brani e di fondersi in unico e ruvido elemento.

La pubblicazione del primo EP consente alla band di poter intraprendere un tour che attraversando tutto lo stivale gli darà la possibilità di ricevere una particolare attenzione da parte di stampa e addetti ai lavori.

Facebook | Instagram