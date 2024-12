Malore in campo per Edoardo Bove: Fiorentina-Inter sospesa

Un malore improvviso interrompe la gara

Attimi di panico durante la partita Fiorentina-Inter allo stadio Franchi di Firenze. Il giovane calciatore viola Edoardo Bove, 22 anni, si è improvvisamente accasciato al suolo, interrompendo il gioco. Immediato l’intervento dei compagni di squadra e dello staff medico, mentre i calciatori hanno formato un cordone protettivo intorno a lui per consentire i primi soccorsi in un clima di forte apprensione.

Soccorsi tempestivi e trasporto in ospedale

Il centrocampista è stato prontamente adagiato su una barella e trasportato in ambulanza verso l’ospedale. Al momento non si conoscono le cause precise del malore, e il mondo del calcio resta in ansia per le condizioni del giovane atleta. Secondo le prime notizie il calciatore sarebbe vigile e respirerebbe autonomamente.

Partita sospesa dall’arbitro Doveri

Dopo l’accaduto, l’arbitro Daniele Doveri ha deciso di mandare tutti i giocatori negli spogliatoi, sospendendo la gara. Una scelta inevitabile, dettata dalla gravità della situazione e dal comprensibile stato emotivo dei presenti.

La Lega Calcio ha poi fatto sapere che l’incontro è rinviato a data da destinarsi.

Il mondo dello sport si stringe intorno a Edoardo Bove, augurandogli una pronta guarigione.