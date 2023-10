Condividi

Dal 3 novembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “MALO”, il nuovo singolo di PAR TY (Kimura) che anticipa l’uscita dell’ep “AFTER PARTY”

“Malo” è un brano dalle atmosfere notturne e fumose e dal beat ipnotico e aggressivo che svela un lato oscuro del rapper che dimostra la sua capacità di rinnovarsi e sorprendere.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Malo è la traccia in questo progetto che mette meglio in risalto le sfumature della mia personalità più hardcore e rap. È anche merito di brani come questo se mi sono avvicinato a questa cultura che tanto mi appassiona.”

Presalva ora il brano: https://kimura.lnk.to/malo

Il videoclip di “MALO” è un loop di immagini explicit: troviamo due ragazze in una jacuzzi che ballano in compagnia del rapper mentre conta soldi e fuma marijuana. La regia nasce dalla mente dell’artista. Le riprese sono state fatte da Luca Pirone, il montaggio da Lorenzo Vacchi: il solito team!

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eWwm3wc7k0A

Biografia

L’artista PAR TY è stato profondamente influenzato dalla cultura hip-hop e dalla sua passione per il mondo streetwear. Cresciuto in una città come Bologna in cui la musica rappresenta una forma di espressione vitale, ha iniziato a creare la propria, trasportando con sé uno stile di vita intriso di autenticità e audacia.

Dopo aver perfezionato le sue abilità nel rap e aver ottenuto il riconoscimento locale, ha attirato l’attenzione dell’etichetta discografica italiana Kimura. La firma con Kimura è stata una svolta nel suo percorso, poiché ha permesso al rapper di condividere la sua musica con un pubblico più ampio.

Con l’uscita del progetto d’esordio Party, si è immediatamente generata un’enorme ondata di hype. Le liriche ricche di significato e le melodie incisive sono state accompagnate da uno stile unico caratterizzato da dettagli streetwear eclettici e innovativi.

Ora, PAR TY sta per lanciare un nuovo progetto, anticipato dai singoli Qué onda?, OWO, YoYo, un lavoro che promette di superare ogni aspettativa. L’artista ha dedicato mesi di intenso lavoro in studio, perfezionando ogni dettaglio delle nuove tracce e cercando di superare i confini del genere. L’album, ancora senza titolo, è una fusione esplosiva di testi taglienti, ritmi avvincenti e produzioni innovative. PAR TY continua a rappresentare la voce di una generazione, con liriche che affrontano temi profondi e attuali, spingendo l’ascoltatore a riflettere sulle sfide e le gioie della vita. La festa continua.

“MALO ” è il nuovo singolo di PAR TY disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal e novembre 2023 che anticipa l’uscita dell’ep “AFTER PARTY”.

