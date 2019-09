MALENA studentessa a lezione da VITTORIO SGARBI

Lo scorso martedì 24 a Milano, in occasione dell’apertura della mostra “così fan tutte”



Milano, 26 settembre 2019 – Un’inattesa e affascinante studentessa, si è seduta al primo banco tra gli invitati alla lectio magistralis che Vittorio Sgarbi ha offerto martedì sera a Milano per il debutto della mostra “Così fan tutte”, curata con la consulenza della storica dell’arte Beatrice Avanzi. Aperta fino al 6 ottobre, nasce da una idea di Gleeden, sito per incontri extraconiugali con oltre 5 milioni e mezzo di iscritti, che ha scelto di includere nell’esposizione sull’infedeltà anche una sezione dedicata al tradimento visto dalle pagine dei giornali di gossip, curata da un esperto della materia: Roberto Alessi, direttore del periodico settimanale Novella 2000.

Tra i tanti accorsi per ascoltare come l’infedeltà femminile sia diventata parte del costume e del patrimonio storico e culturale della nostra società, si è seduta nelle prime file, anche la conturbante Milena Mastromarino, in arte Malena, astro splendente dell’intrattenimento per adulti e volto noto al grande pubblico della TV e dei reality. La solare attrice di Gioia del Colle (BA), scoperta nel 2016 dal famoso regista, attore e produttore internazionale di film per adulti, Rocco Siffredi, ha seguito, rapita e con attenzione, la narrazione di Vittorio Sgarbi circa le maggiori icone fedigrafe che hanno costellato l’Arte e la Storia e su come queste figure femminili hanno influenzato la società e la cultura di oggi.