Mahmood è l’artista del Festival di Sanremo più trasmesso dalle radio italiane

Angelina Mango con “La noia”, dopo aver vinto la 74° edizione del Festival di Sanremo, si appresta a trionfare anche nelle radio italiane. Il brano è entrato nella top 3 della classifica EarOne Airplay Sanremo e, al momento, si trova in terza posizione con 1434 passaggi su 123 emittenti. La speciale classifica è guidata da “Tuta gold” di Mahmood (1171 passaggi, 123 emittenti). Al secondo posto “Sinceramente” di Annalisa (1544 passaggi, 127 emittenti).

Nella giornata di ieri (sabato 10 febbraio), il protagonista assoluto in radio è stato Mahmood che con “Tuta gold” ha totalizzato 15 milioni e 186 mila ascolti. Ottime prestazioni anche per “Sinceramente” di Annalisa (11 milioni e 762 mila ascolti), “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors (10 milioni e 925 mila ascolti), “Apnea” di Emma (9 milioni e 164 mila ascolti) e “La noia” di Angelina Mango (9 milioni e 112 mila ascolti).

Lo scorso anno nei giorni del Festival, il brano più ascoltato tra quelli in gara, era stato “Due vite” di Marco Mengoni che aveva totalizzato 1268 passaggi su 118 emittenti, seguito da “Due” di Elodie (1168 passaggi, 118 emittenti) e “Supereroi” di Mr.Rain (977 passaggi, 109 emittenti).

La altre posizioni della classifica EarOne Airplay Sanremo 2024:

The Kolors con “Un ragazzo una ragazza” (4°), Emma con “Apnea” (5°), Geolier con “I p’ me, tu p’ te” (6°), Negramaro con “Ricominciamo tutto” (7°), Mr.Rain con “Due altalene” (8°), Rose Villain con “Click Boom!” (9°), Loredana Bertè con “Pazza” (10°), Irama con “Tu no” (11°), Ghali con “Casa mia” (12°), Alessandra Amoroso con “Fino a qui” (13°), Diodato con “Ti muovi” (14°), Alfa con “Vai!” (15°), Dargen D’Amico con “Onda alta” (16°), Fiorella Mannoia con “Mariposa” (17°), Gazzelle con “Tutto qui” (18°), Renga Nek con “Pazzo di te” (19°), Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita” (20°), Maninni con “Spettacolare” (21°), Santi Francesi con “L’amore in bocca” (22°), Clara con “Diamanti grezzi” (23°), Il Volo con “Capolavoro” (24°), Fred De Palma con “Il cielo non ci vuole” (25°), BNKR44 con “Governo Punk” (26°), Bigmama con “La rabbia non ti basta” (27°), Sangiovanni con “Finiscimi” (28°), La Sad con “Autodistruttivo” (29°) e Il Tre con “Fragili” (30°). La classifica EarOne Airplay Sanremo è in continua evoluzione.

