“L’Ultima Follia” è il nuovo singolo inedito di Cinatra. Fuori il video

Condividi

Fuori il video di “L’Ultima Follia”, il nuovo singolo inedito di Cinatra, brano suggestivo dal sapore pop-romantico scritto insieme a Richy Bonfadini e Mario Neri, già in radio e in digitale.

“In questo brano racconto l’amore vissuto – afferma Cinatra – attraverso il desiderio di andare oltre gli ostacoli e la quotidianità delle cose, perché solamente una sana follia ci permette di valicare i confini dell’anima. Questo brano è nato in una sera d’estate, quelle sere malinconiche, dove affiorano quei ricordi scansati per molto tempo ma mai cancellati. Avevo l’urgenza di dare una forma a quelle emozioni. Così ho chiamato quello che poi è diventato l’autore assieme a me del testo e mi sono aperto a lui come un libro si apre al vento: è stata una sorta di confessione. Così è nata “L’Ultima Follia” Attenzione però non intesa come l’incapacità di adattarsi ad una realtà, ma come la volontà di uscire da questa realtà, viverla oltre ogni condizionamento, sia sociale che umano. È la Follia dell’amore, che ci fa correre e ballare all’infinito. “

Qui il video: https://youtu.be/TgU7OaAqFJ4

Il brano è accompagnato da un video, per la regia di Salvatore Cocchiarelli, girato tra le provincie di Rimini e Forlì Cesena, che descrive proprio “L’Ultima Follia”, figlia di una storia vissuta, apparentemente terminata ma che attraverso appunto una “Follia d’Amore” tenta di farla rinascere. La follia è la grande capacità di stupire, di andare oltre le consuetudini, le aspettative. In questo caso è una vera e propria confessione, il tentativo ultimo di amare oltre ogni ostacolo.

Claudio Bettocchi in arte Cinatra è cresciuto in una famiglia di musicisti e dopo la formazione accademica nella sua Bologna, vive il proprio esordio musicale nelle orchestre da ballo, fino a divenire il cantante e sassofonista dell’Orchestra Claudio De Anna. Personalità artistica poliedrica, spazia dal repertorio musicale a quello cabarettistico affermandosi con lo show da lui ideato Fred Buscaglione Story, che per sei anni porta nelle location turistiche più prestigiose italiane. Negli anni ‘90, tra un piano bar e un altro, si muove da Milano a Capri fino a Rimini, dove incontra Gigi Sabani e con cui partecipa allo spettacolo di varietà Chi tiriamo in ballo.

Dopo una lunga parentesi come imprenditore e manager di personaggi dello spettacolo e dello sport, continua a coltivare la sua grande passione per la musica e collabora con noti protagonisti del mondo della musica come l’arrangiatore Celso Valli, Donatella Rettore e diversi personaggi dello spettacolo, tra i quali Renzo Arbore, Maurizio Ferrini, Massimo Boldi. Recentemente si è dedicato a organizzare eventi, anche a scopo benefico, come quello destinato a Giulia Muscariello, ragazza insignita dal Presidente Mattarella del titolo di Alfiere della Repubblica per aver salvato la vita dell’amica del cuore da un pirata della strada, perdendo una gamba. È recente il brano “Per diventare una stella” il singolo d’esordio di Claudio Bettocchi (Cinatra), colonna sonora del trailer del docufilm Fuorigioco – Una storia di vita e di sport dedicato alla vita e alla carriera di Beppe Signori, calciatore che ha fatto innamorare i tifosi del Foggia e della Lazio prima di diventare una bandiera del Bologna.

Per l’occasione la Genoma Films, che ha prodotto il docufilm, ha scelto il suo brano nel trailer e non poteva optare per un’ipotesi migliore dato che “Per diventare una stella” è l’inno rivolto al campione che si nasconde dentro ad ognuno di noi, l’invito a trovare la forza per rialzarsi dopo una caduta, proprio come è successo a Beppe Signori, indagato per calcio scommesse e assolto con formula piena proprio recentemente. Una vicenda sapientemente messa in musica da Cinatra, con un arrangiamento orchestrale che emoziona al primo ascolto, un testo ispirato e denso di speranza e una parte interpretata dall’attrice teatrale Tina Milano,moglie di Signori. Cinatra si esibisce live, con il suo Sax, in Italia e in tutta Europa. Il 31 marzo in radio il nuovo singolo “L’Ultima Follia”.

Cinatra su: Facebook Instagram