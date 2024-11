Luisa Corna emoziona con il video di “Il giorno giusto”: un ritorno carico di amore e intensità

By

Disponibile ora in radio e su tutte le piattaforme digitali (RB Music / The Orchard), Il giorno giusto è il nuovo singolo di Luisa Corna, un’intensa ballata che segna il suo ritorno sulle scene. Il brano cattura l’essenza di un amore perduto, intrecciando nostalgia e desiderio di libertà, e si sviluppa in una melodia crescente che crea un’atmosfera unica e coinvolgente.

Il video, girato tra le affascinanti ambientazioni di Porto Ercole e Feniglia, è diretto da Nicholas Baldini con la fotografia di Enrico Valotti. Potete guardarlo qui: Il giorno giusto su YouTube.

Oltre a essere l’interprete, Luisa Corna ha contribuito alla scrittura del testo insieme a Riccardo Brizi e Lorenzo Cilembrini (meglio conosciuto come Il Cile). Il risultato è una ballata profonda e intensa che racconta la lotta interiore di chi, nonostante il dolore, fatica a lasciar andare i ricordi di un amore vissuto intensamente. La scrittura diretta e sincera di Brizi e Il Cile traduce in musica sentimenti universali di perdita e speranza, rendendo Il giorno giusto un inno alla resilienza e alla bellezza del passato.

Questo nuovo singolo di Luisa Corna si propone come un viaggio emotivo, esplorando le complessità dell’amore e della separazione. La sua interpretazione ricca di sensibilità arricchisce ulteriormente il brano, dando alle parole una profondità poetica che tocca nel profondo.

Un percorso artistico ricco e variegato

Luisa Corna debutta al 53° Festival di Castrocaro, conquistando il secondo posto con Dove vanno a finire gli amori di Depsa. Partecipa al Festival di Sanremo nel 2002 accanto a Fausto Leali con Ora che ho bisogno di te e nel 2003 duetta su RaiUno con artisti del calibro di Dionne Warwick e Gloria Gaynor. Dal 2005 al 2010 è protagonista della sezione musicale di Domenica In e, nel corso degli anni, collabora con artisti come Tony Hadley, Harold Bradley e Joaquin Iglesias, incidendo singoli di successo.

Tra i suoi album, ricordiamo Acqua futura (2005), con Fio Zanotti e Renato Zero, Non si vive in silenzio (2010), con Alex Britti, e Le cose vere (2021), anticipato dal singolo Senza un noi. A fine 2024, Luisa Corna lancia il suo nuovo singolo Il giorno giusto, scritto insieme a Riccardo Brizi e Il Cile.

