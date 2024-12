L’Ue intensifica il monitoraggio di TikTok: il caso Romania e le implicazioni per le elezioni

Pubblicità

Il contesto: elezioni in Romania e rischi di ingerenze esterne

Le elezioni presidenziali in Romania sono al centro dell’attenzione europea. La Commissione Europea ha intensificato il monitoraggio di TikTok alla luce di sospetti su interferenze straniere, in particolare dalla Russia, che potrebbero compromettere l’integrità del processo elettorale. Secondo la Digital Services Act (DSA), TikTok è stato obbligato a congelare e conservare dati relativi a potenziali rischi sistemici per preservare prove utili per eventuali indagini future.

Il ruolo della Digital Services Act

La DSA rappresenta uno strumento fondamentale per garantire trasparenza e sicurezza nelle piattaforme digitali. Attraverso un “ordine di conservazione”, la Commissione ha richiesto a TikTok di mantenere documenti interni sui suoi sistemi di raccomandazione e sulle strategie adottate per affrontare il rischio di manipolazione intenzionale o comportamenti coordinati non autentici.

I sospetti di disinformazione e la risposta europea

Le autorità rumene hanno segnalato possibili interferenze da parte di attori esterni durante la campagna elettorale. Parallelamente, l’Osservatorio europeo dei media digitali ha individuato tattiche di disinformazione, tra cui:

contenuti politici non contrassegnati;

violazioni della legge elettorale;

comportamenti coordinati per manipolare l’opinione pubblica.

Questi elementi hanno spinto l’Unione Europea a coinvolgere il Rapid Response System (RRS), un sistema che garantisce una cooperazione rapida tra piattaforme digitali, fact-checker e organizzazioni della società civile.

Collaborazione internazionale e il ruolo di TikTok

La Commissione ha coinvolto il Cyber Crisis Task Force, che comprende istituzioni come Europol ed ENISA, per coordinare le attività di monitoraggio e risposta alle minacce. È stato richiesto a TikTok di dimostrare come intende mitigare i rischi legati a campagne di disinformazione e influenze indebite, in linea con le linee guida elettorali della DSA.

In aggiunta, la Commissione europea ha avviato consultazioni con i coordinatori dei servizi digitali dei vari Stati membri per analizzare le prove raccolte e discutere le strategie future.

Conclusioni: vigilanza rafforzata per garantire la trasparenza

Questo episodio mette in evidenza l’importanza di una vigilanza rigorosa sulle piattaforme digitali in periodi delicati come le elezioni. La Commissione Europea, attraverso la DSA, punta a creare un ecosistema online più sicuro, mitigando i rischi di disinformazione e interferenze esterne.

