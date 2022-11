Loredana Errore presenta “Stelle” il suo nuovo album

9 novembre 17.30 Discoteca Laziale (Roma) e 13 novembre ore 17.00 Bobino (Milano)

Due appuntamenti per i fan di Loredana Errore che li incontra per presentare “Stelle” (PlayAudio/Azzurra Music), il suo nuovo album, disponibile in digitale e in CD, anticipato dal singolo “Hai delle isole negli occhi”.

Il primo incontro sarà a Roma alla Discoteca Laziale il 9 novembre alle ore 17.30 e il secondo a Milano al Bobino il 13 dicembre alle 17.00.

«Sono felice di incontrare i miei fan in questi due appuntamenti per raccontare “Stelle” perché la musica come collante tra terra e cielo non poteva non avere delle stelle così piene di luce infinita ad indicarmi anche stavolta la via – dice Loredana Errore – le “Stelle” di questo album hanno accompagnato la mia crescita umana ed artistica. Per quanto possa essere astratta l’Arte è un fenomenale veicolo di emozioni. Diventa via via più concreta se porta con se messaggi di luce che illuminano i pensieri e le giornate delle persone: penso che questo Album contenga il segreto per sperare che tutto ciò accada. Grazie alle canzoni in esso contenute, questo lavoro mi fa sentire missionaria e tesoriera di altissimi messaggi di amore e di pace. Presentarle al pubblico è come ripartire dall’universo, entità capace a creare connessioni straordinarie e speciali.»

“Stelle” lo trovi su tutte le piattaforme:

https://bfan.link/stelle-1

Questa la tracklist dell’album: “Sei nell’anima”, “La sera dei miracoli”, “Il mare d’inverno”, “Almeno tu nell’Universo”, “Miserere”, “Adesso Tu”, “Blu celeste”, “Hai delle isole negli occhi”, “Nuova Terra”, “Quando finisce il male”.