L’Onu denuncia l’assedio totale di Gaza come una violazione dei diritti umani

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) ha sollevato la sua voce contro l’assedio totale che continua a colpire la Striscia di Gaza, sottolineando che questa pratica costituisce una chiara violazione del diritto umanitario internazionale. Questa denuncia arriva in seguito all’attacco di Hamas contro Israele, che ha ulteriormente aggravato la situazione già precaria nella regione.

Secondo l’Alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, imporre assedi che mettono a rischio la vita dei civili e privano loro dei beni essenziali per la sopravvivenza è categoricamente vietato dalla legge internazionale. Questa dichiarazione sottolinea l’urgenza di porre fine a un assedio che sta causando sofferenze umane inimmaginabili.

Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha richiesto l’apertura immediata di corridoi umanitari sia per consentire l’ingresso di forniture mediche essenziali nella Striscia di Gaza, sia per agevolare l’evacuazione dei pazienti che necessitano di cure urgenti al di fuori della zona. La situazione sanitaria a Gaza è diventata estremamente critica, con risorse mediche scarse e strutture sanitarie sopraffatte dalla crescente domanda di assistenza.

Queste richieste dell’Onu e dell’Oms riflettono la crescente preoccupazione della comunità internazionale per la crisi umanitaria in corso a Gaza. È essenziale che tutti gli attori coinvolti nel conflitto prendano misure immediate per proteggere la vita dei civili e garantire loro l’accesso ai servizi essenziali, compresa l’assistenza medica. La pace e la stabilità nella regione dipendono anche dalla capacità di affrontare queste sfide umanitarie in modo responsabile e compassionevole.