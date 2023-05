Condividi

a cura del dr. Giovanni Ghirga

L’olfatto sta diventando un attore centrale nella fisiopatologia di diversi disturbi cerebrali. Infatti, l’olfatto potrebbe avere un ruolo nella previsione di future malattie cerebrali, come il Parkinson o l’Alzheimer. Anche il ruolo del sistema immunitario in queste malattie sta diventando un problema da considerare. Un nuovo studio ha cercato di fare luce sulle molteplici interazioni complesse tra olfatto, sistema immunitario e sistema nervoso. I ricercatori hanno scoperto che la stimolazione del sistema immunitario attraverso l’esposizione ad alcuni odori, come il mentolo, può avere un effetto benefico sulla cognizione; al contrario, l’anosmia indotta dal trattamento con metimazolo ha un impatto deleterio sulla capacità cognitiva.

Nello studio gli studiosi hanno dimostrato che l’inhalazione di mentolo o la deplezione delle “regulatory T cells” (Treg) hanno migliorato le abilità cognitive sia nei topi sani che, soprattutto, nei modelli murini di malattia di Alzheimer. Abbiamo visto che la downregolazione dell’espressione di IL-1β nel cervello è una caratteristica comune indotta dall’inhalazione di mentolo o dall’inibizione di Treg. Inoltre, l’inibizione del recettore IL-1 con la somministrazione di Anakinra ha migliorato la capacità cognitiva sia nei topi sani che nei modelli murini di malattia di Alzheimer. Il legame tra olfatto compromesso e sistema immunitario nelle malattie neurologiche resta da comprendere ma apre la strada al suo potenziale utilizzo nelle terapie per le malattie del sistema nervoso centrale.

Lasarte, Juan José, et al. “Improvement of cognitive function in wild-type and Alzheimer´s disease mouse models by the immunomodulatory properties of menthol inhalation or depletion of T regulatory cells.” Frontiers in Immunology 14: 2143.