Lodem: approda in radio “L’allunaggio”, il nuovo singolo inedito

È in radio “L’allunaggio” il nuovo singolo di Lodem scritto con Mattia Zuliani che ha curato anche arrangiamenti e produzione, già disponibile in digitale (Maionese Project / Artist First).

« “L’allunaggio” parla dell’innamoramento – afferma Lodem – parla del periodo iniziale di una storia d’amore, dove la persona amata scavalca tutte le priorità arrivando in cima alla piramide dei nostri desideri. Non sai quanto durerà ma quell’energia ti spinge a desiderare che sia una sensazione eterna. La metafora dell’allunaggio è per sottolineare quanto sia una esperienza in grado di portarti oltre tutto quello a cui sei abituato, fuori dalla solita orbita.»

Lodem, nome d’arte di Lorenzo De Marco, nato a Venezia, cantautore pop con origini mezze venete e mezze campane, esordisce con il suo primo inedito ‘Quando sto con te’, grazie al quale vince nel 2008 il Festival Castelletto, premiato da Mogol. Dal 2008 al 2021 si impegna come autore scrivendo brani per altri artisti e colonne sonore per il cinema. Ha scritto, tra gli altri, il testo del brano portante della colonna sonora di “Riuscire – Against the Wall”, vincitore come “Best short film 2023 ” allo “Student World Film Festival” Usa; Nomination al Festival del Cinema di Cefalù; menzione d’onore al “Ceylon International Film Festival”; primo premio ” Corto Colonna” Festival del Cinema di Colonna 2023. Nel 2021 incontra Mattia Zuliani, artista poliedrico e uniti dalla stessa visione musicale iniziano un sodalizio che prosegue tutt’ora.

Nel 2023 pubblica ‘MaldAfrica’, scritto sulle rive del lago Trasimeno, luogo a lui caro anche per i suoi tramonti e a cui si ispira molto. Nel 2024 partecipa a Casa Sanremo Live box con il brano “Qulo o Talent” che viene pubblicato e successivamente arriva anche nelle radio italiane. Partecipa a fine aprile agli incontri artistici del Premio Mia Martini 2024 ed è in gara per la fase semifinale. A maggio rilascia “Colloquio col Narciso” e a settembre pubblica l’inedito “L’allunaggio”.

