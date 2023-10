Lo studio di Capital Group rivela che i titoli azionari rimangono i più popolari per l’implementazione ESG

Condividi

– Le allocazioni alle obbligazioni ESG dovrebbero aumentare con il calo dell’inflazione e il picco dei tassi d’interesse

– Le società in transizione sono considerate una fonte di alfa

– Gli investitori che superano le barriere all’adozione dell’ESG contribuiscono ad aumentarne la diffusione

Milano, 9 ottobre 2023 – La percentuale di investitori globali che implementano l’ESG attraverso le azioni è pari all’81%, con tre quarti (74%) che preferiscono che i fondi attivi integrino l’ESG, è quanto emerge dalla terza edizione dello studio globale ESG di Capital Group, una delle maggiori società di investimento al mondo, con un patrimonio in gestione di oltre 2.300 miliardi di dollari1.

L’azionario rimane l’asset class preferita in ambito ESG (81%), ma gli investitori vorrebbero investire maggiormente in obbligazioni ESG

– Quattro investitori su dieci (40%) ritengono che le loro strategie azionarie ESG abbiano un bias di stile verso i titoli growth, ma c’è una crescente domanda di fondi ESG multitematici, con il 40% che afferma che questi potrebbero diversificare i rischi derivanti dal bias di stile.

– Circa un terzo (32%) degli investitori dichiara di voler aumentare le allocazioni ai fondi obbligazionari ESG con il calo dell’inflazione e il picco dei tassi di interesse.

– Tuttavia, quasi la metà (45%) degli investitori afferma che mancano fondi a reddito fisso allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite in cui investire.

Le aziende in transizione2 sono considerate fondamentali per cogliere le opportunità di investimento

– Quasi sei investitori globali su 10 (59%) ritengono che le strategie che si concentrano sui leader3 a scapito delle società in transizione perderanno opportunità di investimento.

– La percentuale di chi si concentra su una combinazione di leader e di società in transizione è raddoppiata, passando dal 23% di due o tre anni fa all’attuale 46%. Si prevede che questa percentuale salirà al 54% nei prossimi due o tre anni.

– Quasi la metà (44%) degli investitori ritiene che le aziende in transizione siano sottovalutate dal mercato.

Gli investitori si sforzano di superare alcuni ostacoli di lunga data all’adozione dell’ESG

– La metà (54%) degli investitori globali afferma che la coerenza e l’affidabilità dei dati è ancora un problema molto vincolante per l’adozione di strumenti ESG, anche se in calo rispetto al 62% di due anni fa.

– Gli investitori si rivolgono a più fonti per decodificare le difficoltà dei dati: Il 40% si affida alla ricerca proprietaria dei gestori attivi e il 40% conduce una propria analisi ESG.

– In assenza di una definizione ESG a livello di settore, quasi quattro investitori istituzionali su 10 (39%) hanno creato una propria serie di definizioni ESG per garantire che i team adottino un approccio coerente. Più di un terzo (35%) ha sviluppato un proprio approccio interno alla categorizzazione dei fondi ESG.

“Questo è il terzo anno consecutivo che conduciamo un’indagine ESG globale e vediamo che gli investitori a livello globale continuano a privilegiare un approccio attivo con una ricerca fondamentale, in quanto ciò aiuta a identificare le società con piani di transizione credibili che saranno fondamentali per un’ulteriore adozione dell’ESG”, ha dichiarato Jessica Ground, Global Head of ESG, Capital Group. “Le risposte di quest’anno suggeriscono un crescente interesse per i fondi multitematici, in quanto possono offrire una copertura più ampia dello spettroESG e contribuire a neutralizzare la volatilità dello style bias, e per i fondi obbligazionari ESG, in quanto l’inflazione si allontana e i tassi di interesse raggiungono il massimo. È inoltre incoraggiante vedere segnali che indicano che alcune barriere di lunga data all’adozione dell’ESG, come i dati e le definizioni, stanno iniziando a diminuire, poiché più gli investitori conoscono l’ESG, più trovano modi proattivi per affrontarne le sfide.”

Per ulteriori informazioni sugli approfondimenti ESG di Capital Group, compresa una copia dello Studio globale ESG 2023, Link: https://www.capitalgroup.com/eacg/esg/en/esg/capital-group-esg-global-study-2023.html



NOTE

ESG: ambiente, sociale e corporate governance

1 Al 30 giugno 2023

2 Società in trasizione: società che stanno cercando di trasformare i loro modelli di business in un futuro sostenibile.

3 Leader: società best-in-class in settori sostenibili con elevati rating ESG