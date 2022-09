LO SCHIARIMENTO CONTINUO DELLA VOCE.

A cura del Dr. Giovanni Ghirga

Pensavi che non sarebbe mai finita: quel solletico in fondo alla gola che ti faceva tossire o dovevi schiarire continuamente la voce. Va avanti da mesi, talora anni. Adesso sai la causa: uno scolo di muco dalla zona retro nasale o post-nasale: le coane.

Le coane sono delle aperture nasali che si trovano in fondo al naso e che mettono in diretta comunicazione le narici con la bocca.

Lo scolo di muco post-nasale è una diagnosi comune. Può accadere per una serie di motivi: allergie, infezioni virali (compreso il comune raffreddore), infezioni dei seni nasali , sostanze irritanti nell’aria (come fumi o polvere). Cause meno comuni includono una ostruzione nel naso (comune nei bambini piccoli), la gravidanza e alcuni farmaci.

Le cause temporanee e normali dello scolo di muco post-nasale includono determinate condizioni meteorologiche (in particolare aria fredda e secca) e cibi piccanti.

Qualunque sia la causa, il problema è un rivolo costante di muco dalla parte posteriore del naso che irrita la gola e la laringe e puó causare un continuo bisogno di schiarire la voce e/o una tossetta insistente e fastidiosa.

Una volta che hai una diagnosi ufficiale, cosa si puoi fare? Esistono diverse opzioni di trattamento, inclusi rimedi casalinghi e farmaci da banco:

Un umidificatore o inalazione di vapore (come durante una doccia calda)

Mantenersi ben idratati (per mantenere il muco più sottile)

Dormire su cuscini più alti per evitare che il muco si raccolga nella parte posteriore della gola

Irrigazione nasale (disponibile da banco)

Un decongestionante orale

Farmaci che possono fluidificare il muco

Un antiistaminico

Un decongestionante nasale

Tali farmaci dovrebbero essere assunti solo per un giorno o due; l’uso a lungo termine può causare più danni che benefici.

Se questi approcci non sono efficaci, i trattamenti su prescrizione possono essere i prossimi passi migliori, tra cui:

Uno spray steroideo nasale

Ipratropio (Atrovent) spray nasale che inibisce le secrezioni mucose

Altri trattamenti dipendono dalla causa dello scolo post-nasale.

Gli antibiotici di solito non sono utili a meno che i sintomi non siano dovuti ad una infezione batterica dei seni paranasali).

Per le allergie, spolverare e passare spesso l’aspirapolvere, coprire materassi e federe e uno speciale filtro dell’aria può aiutare a ridurre l’esposizione ai fattori scatenanti le allergie.

Se ti è stato detto che la zuppa di pollo aiuta in queste situazioni (o altri sintomi di raffreddore o influenza), è vero! Tuttavia, in realtà non deve essere zuppa di pollo: qualsiasi liquido caldo può aiutare a fluidificare il muco e aiutarti a mantenere l’idratazione.

Nella maggior parte dei casi, il gocciolamento post-nasale è fastidioso ma non pericoloso. Tuttavia, dovresti contattare il tuo medico se hai:

Febbre inspiegabile

Muco sanguinante

Sibilo o mancanza di respiro

Drenaggio maleodorante

Sintomi persistenti nonostante il trattamento

