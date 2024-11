By

Un documento fondamentale per la decarbonizzazione, lo sviluppo della filiera e il futuro energetico italiano

L’Italia punta sull’idrogeno: presentata la strategia nazionale per il settore

Pubblicità

Condividi

La strategia nazionale sull’idrogeno: un passo decisivo per la transizione energetica italiana

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha presentato oggi la Strategia Nazionale sull’Idrogeno, considerata un punto di svolta per il futuro del settore energetico italiano. La strategia non solo stabilisce una direzione chiara per lo sviluppo del mercato dell’idrogeno, ma ribadisce l’impegno dell’Italia verso una transizione energetica sostenibile, puntando su innovazione e indipendenza energetica.

Gli obiettivi della strategia: sviluppare la domanda e rafforzare l’offerta

La strategia identifica obiettivi specifici che mirano a:

Pubblicità

Favorire lo sviluppo della domanda di idrogeno nell’industria e nei trasporti, coinvolgendo attivamente gli utilizzatori finali attraverso progetti ambiziosi e di vasta scala.

nell’industria e nei trasporti, coinvolgendo attivamente gli utilizzatori finali attraverso progetti ambiziosi e di vasta scala. Sostenere la produzione di idrogeno con incentivi finanziari e normativi volti a ridurre i costi operativi e promuovere lo sviluppo di competenze altamente specializzate.

con incentivi finanziari e normativi volti a ridurre i costi operativi e promuovere lo sviluppo di competenze altamente specializzate. Costruire le infrastrutture necessarie per il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno, garantendo una rete logistica efficiente.

Un ruolo chiave per l’idrogeno nella decarbonizzazione e sicurezza energetica

Il settore dell’idrogeno è considerato cruciale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. Secondo il presidente di H2IT, Alberto Dossi, l’idrogeno rappresenta un vettore energetico strategico per garantire non solo la sostenibilità, ma anche la competitività tecnologica del Paese a livello globale.

Trasformare le linee guida in azioni concrete: una sfida per il futuro

La pubblicazione della strategia è un punto di partenza, ma non basta. Alberto Dossi ha evidenziato l’importanza di passare dalle parole ai fatti:

“Occorre un piano operativo che traduca le linee guida in azioni concrete. Servono strumenti a breve, medio e lungo termine per accompagnare le imprese, incentivare la domanda e garantire regole certe per tutto il settore.”

Per realizzare questa visione, sarà necessario un coordinamento tra i ministeri e un forte coinvolgimento delle imprese del settore.

H2IT: un network strategico per lo sviluppo del settore idrogeno in Italia

Fondata nel 2005, H2IT è un’associazione che aggrega oltre 170 soci tra grandi, medie e piccole imprese, centri di ricerca e università. Questo network rappresenta l’intera catena del valore dell’idrogeno, dalla produzione agli usi finali, coprendo settori chiave come la mobilità, l’industria e la produzione di energia.

Con un impegno costante, H2IT si pone come obiettivo quello di favorire la creazione di infrastrutture, supportare la crescita del mercato dell’idrogeno e assicurare un ruolo di leadership per l’Italia nel panorama globale.