L’intelligenza artificiale: Meloni apre al dialogo con i giganti della tecnologia

L’IA come opportunità per l’Italia

Giorgia Meloni, durante la sua visita a New York, ha dedicato ampio spazio al tema dell’intelligenza artificiale (IA). La premier ha incontrato i leader di alcune delle più grandi aziende tecnologiche mondiali, sottolineando l’importanza di non frenare lo sviluppo dell’IA, ma di governarne i rischi e sfruttare le opportunità. Nel suo discorso, ha ribadito l’importanza dell’IA per l’Italia, definendola una delle sfide e delle opportunità più rilevanti del nostro tempo.

Incontri con i big dell’hi-tech

Durante il soggiorno a New York, Meloni ha avuto colloqui con Sundar Pichai di Google-Alphabet, Greg Brown di Motorola, e Sam Altman di OpenAI. Gli incontri hanno posto le basi per possibili investimenti in Italia, grazie all’interesse mostrato dalle aziende. Gli interlocutori hanno sottolineato il livello di formazione delle università italiane, in particolare nel campo dell’ingegneria, e la volontà di condividere il proprio know-how con il nostro Paese.

Le prospettive future

Tra le potenziali collaborazioni, è emerso anche l’interesse per il settore delle start-up italiane e la possibilità di creare nuove partnership tra aziende italiane e i giganti del tech. Meloni ha ricevuto anche un riconoscimento dall’Atlantic Council, consegnato da Elon Musk, con il quale si è discusso delle prospettive future di Starlink e dell’internet satellitare in Italia.

Il ruolo dell’Italia nel multilateralismo

Oltre a discutere di IA, Meloni ha ribadito il ruolo centrale dell’Italia nel contesto internazionale, sottolineando la ferma condanna dell’aggressione russa contro l’Ucraina e il sostegno al multilateralismo.