L’intelligenza artificiale al servizio della formazione: il nuovo libro di Fòrema

Pubblicità

Condividi

Fòrema, ente di formazione del sistema confindustriale veneto, pubblica un manuale pratico per introdurre l’intelligenza artificiale nella gestione del personale. Questo progetto ambizioso segna un passo importante per le aziende che vogliono abbracciare l’innovazione tecnologica e superare le barriere culturali. Scopriamo di più su questa guida pensata per i professionisti delle risorse umane.

Una guida per trasformare la gestione delle risorse umane

Il libro, intitolato “AI Experience con 101Ò”, è il risultato del lavoro multidisciplinare di trainer, coach, progettisti della formazione e professionisti IT di Fòrema. Con le sue 180 pagine, il volume si propone come strumento essenziale per HR manager, coach e trainer che desiderano comprendere e applicare in modo strategico l’AI. Pubblicato da Grafica Veneta e disponibile su Amazon e Kindle al prezzo di 14,90 euro, il manuale non è solo un libro ma un “contenitore di conoscenza” aggiornabile per adattarsi alle continue evoluzioni tecnologiche.

Pubblicità

L’obiettivo: innovazione e inclusività

Secondo Matteo Sinigaglia, direttore generale di Fòrema, l’obiettivo del progetto è promuovere una visione dell’AIcome risorsa accessibile, sicura e inclusiva. “Molte aziende hanno ancora paura del cambiamento – spiega Sinigaglia – ma il nostro lavoro è aiutare le organizzazioni a superare questa resistenza culturale. Il manuale mostra come l’AI possa ottimizzare l’efficienza operativa e migliorare la gestione del capitale umano”.

Chiara Milani, learning designer e curatrice del progetto, sottolinea l’importanza dell’intelligenza artificiale come supporto per chi lavora quotidianamente con le persone. “L’AI non è un sostituto, ma un alleato per guadagnare tempo e migliorare le relazioni umane in azienda”.

Applicazioni pratiche e casi studio

Il manuale esplora diverse applicazioni dell’intelligenza artificiale nei processi HR, tra cui:

Creazione automatizzata di job description prive di bias.

Ottimizzazione dei processi di onboarding.

Sviluppo dei talenti aziendali.

Ogni sezione include esempi concreti basati sulle sperimentazioni condotte dal team di Fòrema. Particolare attenzione viene dedicata alla gestione dei dati e all’etica nell’uso delle tecnologie emergenti, come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Superare le barriere culturali nelle PMI

Un tema centrale del libro è il ritardo tecnologico delle piccole e medie imprese, spesso dovuto alla paura dell’ignoto e alla percezione di complessità legata all’adozione dell’AI. Attraverso la sua esperienza, Fòrema dimostra come l’intelligenza artificiale possa diventare un alleato potente, portando vantaggi competitivi e innovazione anche nelle realtà aziendali più tradizionali.

Un futuro collaborativo tra uomo e AI

Gli autori del libro concludono con un invito rivolto a HR, coach e trainer: cogliere le opportunità offerte dall’AI per trasformare le pratiche aziendali e costruire un futuro in cui l’intelligenza artificiale collabori con quella umana per migliorare il benessere organizzativo.

Sei interessato a scoprire di più su questo argomento? Esprimi la tua opinione nel form di commento in basso!