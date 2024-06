LINGUE: esce oggi  “GIORNO DI PIOGGIA”

Pubblicità

Condividi

Dal 28 giugno 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “GIORNO DI PIOGGIA” (Maionese Project), il nuovo singolo della band LINGUE.

Pubblicità

“Giorno di pioggia” è una preghiera rivolta alla mano che si tende e che può salvarti dall’abisso. È allo stesso tempo un flusso di coscienza dove le parti più buie della propria anima trovano uno spiraglio per uscire allo scoperto. È un testo dove non ci si vergogna, dove non si confonde amore con dipendenza, dove la rabbia riesce a trasformarsi in energia. Uno sfogo in grado di accendere la lampadina, una scintilla che può diventare luce.

La band commenta così la nuova release:“Tutti stiamo correndo verso la ricerca di quella luce…”

Biografia

Lingue è un progetto musicale italiano. È la ricerca continua di una connessione tra suoni e parole, la necessità di scavare dentro le proprie anime. È l’emergenza di comunicare. Lontani dalle mode, dentro quello che ci piace. Federico Vittorini, Marco Fontana, Valerio Scarsella, Valerio Giuliani

“GIORNO DI PIOGGIA” è il nuovo singolo della band Lingue, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 28 giugno 2024.

Instagram | Facebook | Spotify | YouTube

MAIONESE PROJECT http://www.matildedischi.it/maionese/ – maionese@matildedischi.it