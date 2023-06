L’importanza globale dell’Inflation Reduction Act

Condividi

a cura di Niall Gallagher, Investment Director, Europe Equities di GAM

La legge statunitense sulla riduzione dell’inflazione è estremamente importante nel contesto della spinta verso la decarbonizzazione, così come la possibilità di investire in modo significativo in catene di approvvigionamento più resilienti e di passare a un approccio più regionale e meno globale.

Da tempo sosteniamo che l’Inflation Reduction Act negli Stati Uniti è molto importante e se lo si aggiunge al Chips Act USA e ai vari programmi europei, è molto significativo. Ci sono diversi aspetti da considerare ma la necessità di decarbonizzare spingerà una quantità notevole di investimenti, una grande crescita degli investimenti globali in beni fisici in tutto il mondo e questi sono alcuni dei meccanismi che lo permettono.

Non si tratta solo di decarbonizzazione, vi è anche la necessità di catene di approvvigionamento più resistenti, di una deglobalizzazione o di una maggiore indipendenza strategica per le diverse regioni. Il reshoring della produzione di semiconduttori in Europa e negli Stati Uniti è un ulteriore elemento. La necessità di catene di approvvigionamento resilienti e di un maggior numero di materiali per la decarbonizzazione che siano più locali a livello regionale. Tutti questi elementi determineranno una forte crescita degli investimenti.

Per quanto riguarda l’Inflation Reduction Act, negli Stati Uniti, si devono aggiungere circa 400 miliardi. C’è anche il sostegno degli Stati, che si aggiunge a quello federale. E poi c’è anche un moltiplicatore del settore privato. Secondo alcune stime del governo statunitense, il programma complessivo potrebbe avere un valore compreso tra i 3 e i 4 trilioni di dollari, un valore ovviamente elevato nel contesto dei circa 25 trilioni di dollari del PIL statunitense.

Ma la parte dell’Inflation Reduction Act che non è ben chiara è che quando andate a parlare con le aziende, vi diranno di massimizzare il valore dei sussidi federali. Si vogliono costruire i progetti in fretta, quindi in realtà vengono caricati in anticipo e non hanno un tetto massimo. Alcuni dei sussidi sono crediti, non hanno un tetto; quindi, se si sviluppa un progetto molto più grande di idrogeno verde o di cattura e stoccaggio del carbonio o di qualsiasi altro tipo, in realtà si potrebbe andare ben oltre i 380 miliardi di dollari di cui ha parlato il governo statunitense.

Inoltre, mette in evidenza un punto importante che non è stato ancora completamente interiorizzato. Ci troviamo in un contesto di politica fiscale molto diverso da quello precedente al 2020. Assisteremo a impulsi fiscali molto più consistenti e questo ha implicazioni per le impostazioni macro. Ha effetti su ciò che viene speso, su dove va la domanda, e pensiamo che questo sia un cambiamento davvero importante, ed è uno degli elementi che alimenta la nostra opinione che siamo fondamentalmente in un ambiente diverso da quello che ha caratterizzato il periodo 2008-2021.