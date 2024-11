L’impatto delle elezioni USA sui mercati: lo steepening della curva dei tassi americani

Pubblicità

Condividi

L’impatto delle elezioni USA sui mercati finanziari

Le recenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti hanno portato a reazioni immediate sui mercati globali, con il dollaro americano in forte rialzo e un notevole incremento dei tassi a lungo termine. Il rendimento dei Treasury a 30 anni ha raggiunto il 4,50%, registrando un aumento significativo. Questi movimenti riflettono l’attuale contesto di incertezza economica e fiscale.

Pubblicità

Lo steepening della curva dei tassi USA

Uno dei fenomeni più rilevanti osservati è lo steepening della curva dei tassi negli Stati Uniti. Questo fenomeno, caratterizzato da un aumento maggiore dei rendimenti a lungo termine rispetto a quelli a breve, è guidato dalle aspettative di un aumento del deficit fiscale sotto la nuova amministrazione. La domanda di rendimenti più alti, o “term premium”, proviene sia dal settore privato sia dal processo di Quantitative Tightening (QT) della Federal Reserve.

Strategie di AcomeA SGR per gestire la volatilità

AcomeA SGR è entrata nel periodo elettorale con un livello di rischio molto basso e una significativa liquidità per rispondere rapidamente ai movimenti di volatilità. La strategia attuale si concentra sullo sfruttamento dello steepening della curva, con particolare attenzione ai titoli con durata tra i 5 e i 30 anni. Inoltre, AcomeA SGR utilizza opzioni per proteggere il portafoglio dall’aumento dei tassi e della volatilità, ottimizzando le esposizioni sulla parte intermedia della curva.

Opportunità di investimento sui titoli a medio termine

Nel contesto attuale, la parte intermedia della curva (5-7 anni) rappresenta un’opportunità interessante. Titoli di emittenti solidi con rating BB-BBB offrono oggi rendimenti dell’8-9%, superiori rispetto ai titoli europei simili (2-3%). In particolare, si segnalano le opportunità in aziende come Ecopetrol in Colombia, dove i rendimenti sono particolarmente competitivi.

Il rischio di una correzione nei mercati azionari europei

Il potenziale rialzo dei tassi a lunga scadenza verso il 6% potrebbe portare a una correzione degli asset rischiosi. Il mercato azionario europeo è particolarmente vulnerabile a tale scenario, date le valutazioni elevate e il rischio geopolitico. Per questo, AcomeA SGR ha attuato coperture macro con posizioni ribassiste di volatilità per proteggere i propri portafogli.