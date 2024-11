L’impatto della vittoria di Trump sugli investimenti tematici: quali cambiamenti attendersi

Ralf Oberbannscheidt, Global Head of Thematic Investing di Robeco spiega come l’amministrazione Trump potrebbe influenzare il futuro degli investimenti nei settori energia, acqua, mobilità e healthcare.

Pubblicità

Condividi

Energia: nuove opportunità per i combustibili fossili e sfide per le rinnovabili

L’elezione di Donald Trump e il controllo repubblicano del Senato porteranno cambiamenti significativi nel settore energetico. Anche se difficilmente l’IRA (Inflation Reduction Act) verrà modificato in modo radicale, potrebbero esserci aggiustamenti minori, soprattutto per quanto riguarda gli incentivi alle energie rinnovabili. Secondo BloombergNEF, molti investimenti rinnovabili e progetti di veicoli elettrici sono concentrati in Stati a maggioranza repubblicana o oscillanti, che hanno beneficiato notevolmente della normativa attuale. Tuttavia, è probabile un maggiore sostegno ai combustibili fossili e una riduzione delle regolamentazioni ambientali.

Nonostante l’influenza politica, molti Stati e attori locali potrebbero continuare a incentivare le politiche climatiche per promuovere una transizione energetica più sostenibile. Le condizioni economiche, indipendentemente dal presidente, rimangono un fattore cruciale per il mercato delle rinnovabili.

Pubblicità

Acqua: possibili ostacoli ai finanziamenti federali

Il settore dell’industria idrica negli Stati Uniti è sostenuto sia da fondi federali sia da quelli statali e locali, spesso basati su esigenze specifiche. L’elezione di Trump e il nuovo equilibrio politico potrebbero rallentare o rivedere i finanziamenti previsti dall’IRA, in particolare i 4,7 miliardi di dollari destinati a progetti idrici. Investimenti locali e privati nel settore idrico sono tuttavia poco influenzati da cambiamenti politici a livello federale, garantendo una stabilità parziale a questa infrastruttura cruciale.

Mobilità: incentivi al reshoring ma incognite sui sussidi per i veicoli elettrici

La politica dei veicoli elettrici negli Stati Uniti potrebbe subire alcune modifiche. Gli incentivi dell’IRA per l’acquisto di veicoli elettrici (Clean Vehicle Tax Credit, CVTC) potrebbero essere ridotti, ma è probabile che si mantengano le agevolazioni per la produzione nazionale e la catena di fornitura. Trump difficilmente toccherà l’Advanced Manufacturing Tax Credit (AMPC), che ha dato impulso alla creazione di posti di lavoro nei distretti repubblicani. Gli incentivi, dunque, potrebbero continuare per sostenere una produzione domestica e favorire un’indipendenza energetica strategica.

Healthcare: possibili ripercussioni sul settore sanitario

Il settore sanitario, in particolare per le aziende con esposizione al Medicaid, potrebbe risentire del nuovo assetto politico. Con una presidenza Trump, si prevede una possibile interruzione dell’espansione del Medicaid, con effetti negativi per ospedali e società di managed care. L’IRA aveva imposto tagli significativi ai prezzi dei farmaci per Medicare, ma sotto l’amministrazione repubblicana questi potrebbero essere ridotti, favorendo le grandi aziende farmaceutiche. Tuttavia, i tentativi di eliminare l’Affordable Care Act (ACA) saranno limitati, considerando la popolarità acquisita.