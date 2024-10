LIL CIU: esce in radio “A1” estratto dall’album d’esordio “UH, LIL CIU!”

Pubblicità

Dal 27 settembre 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “UH, LIL CIU!”, il primo album di LIL CIU dal quale è estratto il singolo “A1” in rotazione radiofonica dal 4 ottobre.

“A1” è un brano che racconta una relazione amorosa attraverso situazioni, momenti, immagini, metafore e citazioni, come un amico alla questura, l’Esselunga, Starwars, Van Halen, Louis Armstrong, Ozzy Osbourne e la più ricercata Bonagiunta Orbicciani e lo Stilnovo.

Il pezzo originale è stato pubblicato nel 2023, questa è una nuova versione prodotta dallo stesso LILCIU e co-prodotta da Francesco Tavoldini in collaborazione con Alessandro Pedretti alle batterie. Qui i suoni si fanno più acidi e aggressivi, e il tempo rallenta leggermente rispetto all’originale. La voce cambia di poco e anche alcune melodie e metriche, con un tono meno mainstream, più distorto ed emotivo.

Il pianoforte, suonato da Daniele Pio Piovani, resta sempre molto “delicato” e presente, soprattutto nelle strofe, ma le batterie di Alessandro “Petrol” Pedretti si fanno via via sempre più presenti ed elettroniche, con cassa esagerata che scoppia letteralmente nel ritornello, e timbri distortissimi che insieme ai sintetizzatori di Francesco Tavoldini creano un muro sonoro compatto e incisivo, che sembra provenire più dalla sala comandi del Millenium Falcon che dalle sale del SonicTempleStudio, dove è stato mixato e masterizzato da Domenico Vigliotti.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Una versione alternativa di uno dei miei pezzi più pop in assoluto, una variante interessante e singolare con un suo stile ben definito, per chi cerca qualcosa di meno mainstream alla versione originale, ma pur sempre con buon livello di aggressività”

“UH, LIL CIU!” è il primo album in studio pubblicato da LIL CIU, che ecletticamente attraverso il pop, l’electro-pop, la trap e un pizzico di pop-punk e di indie-pop, affronta i turbolenti e complessi temi legati ai sentimenti e alle relazioni umane, esplorando i vari aspetti dell’amore, della sofferenza e della delusione.

Al suo interno, “UH, LIL CIU!” racconta le sue esperienze personali, attraverso liriche esplicite, melodie orecchiabili e coinvolgenti si crea una connessione tra le esperienze dell’artista e quelle dell’ascoltatore, mettendo al centro situazioni e sentimenti che risuonano con chiunque abbia vissuto momenti di dolore, gioia, disperazione.

Attraverso delle metafore spesso esplicite, significative e precise, porta l’ascoltatore a riflettere sulle proprie esperienze e sulle contraddizioni della vita.

Un album che non si nasconde dietro l’ormai obsoleta e falsa immagine del “maschio alpha” e che si pone in contrapposizione a questa figura, sottolineando quanto sia importante esprimere ed esternare i propri sentimenti e le proprie emozioni. Ma “UH, LIL CIU!” non esplora solo le dinamiche amorose e si spinge verso temi più oscuri, profondi e complessi come lo stupro, e il modo in cui troppo spesso viene sminuito e sottovalutato, a cui si aggiunge la dipendenza da alcool, droghe o qualsiasi altra sostanza, come ad esempio il cibo, e la similitudine/o la relazione tra questa e la dipendenza affettiva e amorosa, offrendo uno sguardo il più sincero possibile su questioni importanti e attuali.

Spiega l’artista a proposito dell’album: “UH, LIL CIU! fonde alcuni generi musicali per connettersi con l’ascoltatore raccontando storie e relazioni, attraversando temi oscuri, spesso sottovalutati, come lo stupro e la dipendenza da droghe o altre sostanze.”

TRACKLIST:

STAPPATO (Piano Solo)

A1 (Piano Solo)

STRAPPATO

5INQUE VOCALI

A1

ALTERAZIONI

ULTRA-PARE

SCRIVERE NORMALE

DEMONI INVISIBILI

PEGGIO X ME

A1 (Alternative version)

Biografia

LIL CIU, o abbreviato CIU, nome d’arte di Stefano Porteri, è un cantante, batterista e chitarrista italiano.

“È problematico dire che LIL CIU sia questo o quello, perché al suo interno si reperiscono tutti i tipi di influenze musicali e non”.

Nei primi anni 2000, scopre fin da subito una forte tendenza ad esplorare i vari generi musicali dai cantautori italiani arrivando al metal più estremo, cosa che influenzerà moltissimo il suo stile musicale. Negli anni ha fondato, suonato o collaborato in svariati progetti musicali e nel 2022 da vita al suo progetto solista chiamato LILCIU per via del suo soprannome, Ciuino.

A fine 2022 vede la luce il primo singolo “Strappato”, prodotto dal produttore e dj Don Joe, brano Electro-Pop dove si trovano citazioni e metafore di ogni genere. Prosegue nel 2023 con 4 singoli, “5INQUE VOCALI”, “A1”, “NULLA DENTRO”, “PEGGIO X ME”, brani che spaziano dall’electro-pop all’indie fino ad arrivare al pop punk con influenze emo-trap. All’inizio del 2024 pubblica il suo sesto singolo, “ALTERAZIONI” prodotto da Peter Millie, brano con una forte identità emo-trap dal tono malinconico che affronta diversi temi, dall’abuso di sostanze fino a storie sentimentali che non possono funzionare. L’8 marzo pubblica “DEMONI INVISIBILI” prodotto dalla giovane Arianna Ruggeri, brano che narra di uno stupro, usando in maniera critica il linguaggio che spesso viene usato per minimizzare queste situazioni di abusi. L’ottavo singolo uscito ad aprile s’intitola “VORREI SAPER” ed è prodotto da Daniele Raciti, (già produttore di Nulla Dentro). Quest’ultima uscita parla di una modella all’apice della carriera e dei problemi di coppia che sono scaturiti dal grosso impatto mediatico che l’ascesa nel mondo della moda le ha dato. Tutto raccontato su una strofe trap e ritornelli house. Questo cambio continuo di direzione è alla base dell’espressione dell’artista, specchio del suo modo di vedere e vivere la musica, rifiutando schemi e possibili etichettature di genere.

A maggio 2024 esce “Scrivere normale” e a luglio 2024 esce “ULTRA-PARE”.

“UH, LIL CIU!” è il primo album di LIL CIU disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal quale è estratto il singolo “A1” in rotazione radiofonica dal 4 ottobre.

